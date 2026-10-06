Familia de Renee Good presenta demandas para hacer justicia por su muerte a manos de ICE

Enfatizando que las asambleas pacíficas, la expresión y hasta diferir son derechos protegidos, el abogado de la familia de Renee Good declaró que el día de fincar responsabilidades por la muerte de Renee Good ha llegado.

Antonio Romanucci, el abogado de la familia Good, dijo a la prensa hace unos días que se presentaron dos demandas civiles ante una corte federal de distrito en Minneapolis por la muerte el 7 de enero de 2026 de Renee Good, una madre de tres niños.

“La muerte de Renee no fue un accidente”, dijo el abogado Romanucci. “Fue el resultado predecible de una coordinada campaña de oficiales de alto rango en esta administracion para hacer blanco en gente de Minnesota de origen somalí o hispano y silenciar a cualquier persona que se atreviera a alzar su voz”.

Good, de 37 años, fue muerta el 7 de enero de 2026 por la mañana cuando un agente federal, que participaba en la “Operación Metro Surge”, identificado después como Jonatahn Ross, disparó dos veces a Good, que conducía su automóvil, causándole la muerte.

Romanucci dijo que dos demandas civiles fueron sometidas en la corte federal de distrito de Minnesota.

En las dos demandas civiles los demandantes son Brent Ganger y Becca Good, el hermano y la pareja de Renee, respectivamente. Una demanda nombra a Estados Unidos como el único acusado en la querella bajo la Acta Federal de Reclamaciones por Agravios.

Y la otra demanda nombra al agente de ICE Jonathan Ross y también a los funcionarios Stephen Miller, Kristi Noem, Corey R. Lewandowski, Tom Homan, Todd Lyons, Gregory Bovino y agentes sin identificar por sus respectivos papeles en la operación antiinmigrante “Metro Surge” que llevó a la muerte de Renee Good.

“Una sociedad civilizada tienes reglas”, dijo Romanucci en su comunicado. “Especialmente para oficiales que aplican la ley, a quienes el gobierno autoriza a usar la fuerza para proteger al público. Las acciones legales de hoy exigen responsabilidad por numerosas violaciones de la ley, la Constitucion y las propias reglas del Departamento de Seguridad Interior…”.

Al ser contactados, varios miembros de la comunidad latina de Chicago dieron su opinión sobre estas dos acciones legales que buscan justicia en la muerte de Renee Good.

Concejal Byron Sigcho-López

“Por más de un año hemos visto a los agentes federales, con la bendición de la administracion Trump, usar fuerza excesiva para traumatizar, dañar y matar a estadounidenses”, dijo el concejal Byron Sigcho-López, del Distrito 25.

Agentes federales enmascarados están operando bajo el mismo sistema de valores que los Nazis y los miembros del Klu Klax Klan, afirmó Sigcho-López. “Yo espero que la familia de Renee Good reciba la justicia que merece y espero que todos nosotros luchemos contra la supremacía blanca en donde quiera que resulte”.

Cristóbal Cavazos, Casa DuPage Centro de Trabajadores

“A la vez que seguimos avanzando en la lucha contra el terrorismo de ICE y hacía su abolición, reconocemos esta demanda como un gran salto para adelante”, dijo Cristóbal Cavazos, director de Casa DuPage Centro de Trabajadores en Wheaton, Illinois.

“El hecho de que incluyan en esta demanda a Stephen Miller, Tom Homan, Gregory Bovin y a Kristi Noem, autores originales de terrorismo a Minneapolis que lo fue Operación Metro Surge, es también algo positivo, ya que buscamos el arresto y sentencia tanto de los asesinos de Renee Good como de los que orquestaron esta operación de terrorismo de estado”, dijo Cavazos.

Gabriela Hernández Chico, Casa DuPage Centro de Trabajadores

“Como mujeres latinas repudiamos y denunciamos el asesinato de Renee Nicole Good a manos de ICE, también denunciamos el hecho que dejaran huérfanos a tres menores de edad, hijos de Renee”, dijo a La Raza Gabriela Hernández Chico, codirectora de Casa DuPage en Wheaton, Illinois.

“Renee Nicole Good era una madre de familia, que a pleno luz del día y a ojos del mundo entero (a través de las redes sociales) asesinaron a sangre fría y de una manera dolosa”, reiteró Hernández Chico. “Que los asesinos sean sentenciados y paguen su crimen. ¡Justicia para Renee Nicole Good!”, añadió.

María Gamboa, El Pueblo Manda

“La administracion de Trump ha sido una de las más violentas y corruptas de nuestros días”, dijo María Gamboa, integrante de El Pueblo Manda, una organización de Pilsen.

Gamboa dijo que la administración de Trump decidió dar trabajo y subsidiar agentes sin entrenamiento y que no se apegan a la ley.

“Los resultados son las víctimas inocentes tanto inmigrantes como Silverio Villegas y ciudadanos de este pais como Marimar Martínez, Alex Pretti y Renee Good”, concluyó Gamboa

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