La espada y el escudo de la inteligencia artificial, el legado de Messi y los cambios en Medicaid

Miles de inmigrantes en Illinois están perdiendo la cobertura completa de Medicaid bajo nuevas reglas federales, mientras la inteligencia artificial plantea nuevos retos para el empleo y las elecciones, y la carrera internacional de Lionel Messi se acerca a su capítulo final.

Estos fueron algunos de los principales temas abordados en el más reciente episodio de Voces Abiertas, el pódcast de La Raza conducido por Jesús Del Toro, director de La Raza. El episodio reunió conversaciones sobre el impacto de las nuevas restricciones de Medicaid en las comunidades inmigrantes, la creciente influencia y los riesgos de la inteligencia artificial y el legado de Messi con la selección argentina.

Miles de inmigrantes pierden la cobertura completa de Medicaid

A partir del 1 de octubre, miles de inmigrantes en Illinois perdieron la elegibilidad para la cobertura de Medicaid financiada por el gobierno federal debido a cambios incluidos en la ley federal H.R. 1.

El Departamento de Atención Médica y Servicios Familiares de Illinois (HFS, por sus siglas en inglés) estima que unas 9,300 personas en el estado perderán Medicaid específicamente debido a los nuevos requisitos relacionados con el estatus migratorio.

Entre los grupos afectados se encuentran algunas personas a quienes se les ha concedido asilo, ciertos beneficiarios de permiso humanitario, algunos inmigrantes protegidos bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) y víctimas de trata de personas que anteriormente podían cumplir con los requisitos para recibir la cobertura completa de Medicaid.

El cambio no significa que todos los inmigrantes que reciben Medicaid perderán su cobertura.

Las personas embarazadas y los menores de 19 años pueden seguir calificando si cumplen con los demás requisitos del programa. Ciertos residentes permanentes legales que hayan cumplido el período de espera de cinco años también pueden seguir siendo elegibles, al igual que ciertos inmigrantes cubanos y haitianos y ciudadanos elegibles de países incluidos en el Pacto de Libre Asociación, como Micronesia, las Islas Marshall y Palaos.

Para los inmigrantes que pierdan la cobertura completa, Medicaid de emergencia seguirá disponible para los no ciudadanos que cumplan con los requisitos, aunque esta cobertura es más limitada y se concentra en servicios de emergencia.

“Cuando una persona pierde esta cobertura, puede ser mucho más difícil y costoso seguir recibiendo ese tipo de atención”, dijo Ashley Quincin, reportera de La Raza, durante la conversación con del Toro sobre los cambios.

Las personas afectadas por los cambios también podrían tener otras opciones. Get Covered Illinois ofrece planes de seguro médico y, para algunas personas, asistencia económica para reducir el costo de las primas. Los centros de salud comunitarios y los centros de salud con calificación federal también pueden atender a personas que no tienen seguro médico.

Quincin señaló que quienes reciban una notificación informándoles que han perdido Medicaid deben leerla cuidadosamente para determinar exactamente por qué terminó su cobertura y si todavía pueden ser elegibles para otro tipo de cobertura.

Los riesgos de la inteligencia artificial van más allá del temor a una “extinción”

El episodio pasó después al tema de la inteligencia artificial y al creciente debate sobre sus riesgos.

Diego Bonilla, profesor de comunicación en California State University, Sacramento, se unió a Jesús Del Toro para hablar sobre la tecnología y sobre si algunas de las advertencias en torno a la inteligencia artificial se han exagerado.

Bonilla cuestionó las predicciones de que la inteligencia artificial está a punto de provocar la extinción de la humanidad y señaló que esos escenarios pueden distraer la atención de problemas que ya están ocurriendo.

La palabra “extinción” ha cobrado fuerza en las conversaciones sobre inteligencia artificial, dijo Bonilla, pero la extinción es un proceso enorme que no puede simplemente ocurrir de la noche a la mañana.

En cambio, señaló preocupaciones más inmediatas, particularmente el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, las elecciones y la capacidad de las personas para distinguir entre información real y contenido generado artificialmente.

A diferencia de anteriores olas de automatización, que principalmente reemplazaron trabajos físicos o mecánicos, la inteligencia artificial puede automatizar tareas cognitivas, dijo Bonilla. Esto podría tener consecuencias importantes para los trabajadores, incluidos los jóvenes que están entrando al mercado laboral.

También expresó preocupación por las elecciones y por la capacidad de la inteligencia artificial para crear imágenes, audios y textos cada vez más convincentes.

“La mayoría de las personas han estado acostumbradas a que ver es creer”, dijo Bonilla. La inteligencia artificial está poniendo en duda esa idea al hacer cada vez más difícil determinar si algo que se ve o se escucha en internet es auténtico.

El problema no es solamente el contenido falso, dijo. La inteligencia artificial también puede permitir que los mensajes políticos sean cada vez más personalizados.

Los datos de los usuarios pueden utilizarse para crear mensajes diseñados específicamente para persuadir a determinados votantes, lo que podría fragmentar la comprensión compartida que tiene el público sobre los asuntos políticos.

Bonilla señaló las próximas elecciones de medio mandato como un motivo particular de preocupación.

También destacó la relación cada vez más estrecha entre las redes sociales y la inteligencia artificial, incluida la conexión entre X y xAI, empresas vinculadas a Elon Musk. Según Bonilla, la combinación de una plataforma importante de redes sociales con una compañía de inteligencia artificial merece atención por su posible influencia sobre las elecciones y la información pública.

Bonilla dijo que las personas deberían pensar en la inteligencia artificial como un “escudo” y una “espada”.

El escudo consiste en protegerse de los riesgos de la tecnología, incluida la desinformación, los problemas de privacidad y la manipulación.

La espada consiste en utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para resolver problemas y hacer que el trabajo sea más eficiente. Su consejo fue no tratar a la inteligencia artificial como una persona o una autoridad, sino como una herramienta cuyas capacidades y limitaciones deben entenderse. También recomendó no proporcionar a herramientas de inteligencia artificial información sobre estados mentales o cuestiones privadas.

El legado de Messi mientras se acerca el final de su carrera con Argentina

El segmento final se centró en una de las figuras más importantes del fútbol: Lionel Messi.

Los periodistas deportivos Ricardo López Juárez y Ricardo Sánchez se unieron a Jesús Del Toro para hablar sobre la trayectoria de Messi con Argentina, sus comparaciones con Diego Maradona y si algún otro jugador podría eventualmente ocupar su lugar como el próximo gran ídolo del fútbol argentino.

La carrera internacional de Messi no comenzó con el mismo éxito que tuvo con el Barcelona.

Después de perder la final del Mundial de 2014 y dos finales consecutivas de la Copa América, Messi se retiró brevemente de la selección argentina tras la Copa América de 2016. Más tarde regresó y finalmente ganó la Copa América, la Finalissima y, sobre todo, el Mundial de 2022 en Qatar.

Esa victoria en el Mundial cambió la manera en que se ve el legado de Messi en Argentina, señalaron los panelistas, colocándolo junto a Maradona y, en términos de sus logros con la selección, potencialmente por encima de él.

Sánchez describió la diferencia entre ambos ídolos a partir de sus personalidades públicas. Maradona, dijo, representaba el lado humano del ídolo argentino: una figura que cometió errores, tuvo excesos y enfrentó dificultades públicamente.

Messi, en cambio, ha construido una imagen de disciplina, humildad y profesionalismo.

“Messi es la encarnación de la perfección”, dijo Sánchez, al señalar la larga lista de logros del jugador y su renuencia a proclamarse públicamente como el mejor.

Los expertos también hablaron sobre por qué Messi tardó tanto en ganar títulos importantes con Argentina.

Durante años, la selección dependió en gran medida de Messi para resolver los problemas por sí solo, dijo Sánchez. Eso cambió bajo el entrenador Lionel Scaloni, quien rodeó a Messi de una generación más fuerte de jugadores y le permitió contribuir sin tener que cargar con todo el equipo.

La conversación también abordó si algún otro jugador podría alcanzar eventualmente el nivel de Messi. Los panelistas mencionaron al francés Kylian Mbappé y al jugador español del Barcelona Lamine Yamal como futbolistas con potencial para construir carreras extraordinarias, pero advirtieron contra la idea de buscar un reemplazo directo para Messi.

Mbappé ya tiene un título mundial y se está consolidando entre los grandes goleadores del fútbol. Yamal, por su parte, ha alcanzado importantes logros a una edad inusualmente joven.

Pero la longevidad de Messi es parte de lo que hace que su carrera sea tan difícil de repetir.

Yamal tiene apenas 18 años y lleva solo unos pocos años jugando al más alto nivel. Messi ha mantenido una carrera de élite durante más de dos décadas.

Los panelistas finalmente coincidieron en que quizás no habrá un “nuevo Messi”.

“Messi es uno, es único”, dijo Sánchez, invitando a los aficionados a disfrutar de los últimos años de una carrera que ya se ha convertido en histórica.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.

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