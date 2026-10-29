Hoy es ‘importante honrar a Dolores Huerta como una voz para quienes no la tienen’

Habitantes de Chicago recuerdan a Dolores Huerta, la organizadora sindical y líder de los derechos civiles que ayudó a transformar el movimiento de los trabajadores agrícolas, como una inspiración cuyos años de activismo abrieron camino para generaciones de mujeres y latinos.

Huerta murió el miércoles 28 de octubre, a los 96 años, en su casa en Bakersfield, California, según informó su familia. Fue cofundadora de la organización que se convirtió en el sindicato United Farm Workers (Trabajadores Agrícolas Unidos), junto con César Chávez, y ayudó a liderar campañas para mejorar las condiciones laborales y defender el derecho de los trabajadores agrícolas a la negociación colectiva.

Para Juanita Mora, residente de Chicago, la influencia de Huerta comenzó durante su infancia, cuando la veía en televisión participando en mítines junto a Chávez.

“En una época en la que a menudo se silenciaba a las mujeres, ella estaba al lado de César Chávez como una igual, defendiendo los derechos laborales y los de los trabajadores migrantes”, dijo Mora.

Mora recordó la reacción de su madre al ver a Huerta hablar públicamente en defensa de otras personas. “Qué maravilloso ver a una mujer que no tiene miedo de usar su voz para ayudar a los demás”, recordaba Mora que decía su madre.

Mora dijo que aquellas imágenes de su infancia le ayudaron a comprender la importancia de que una mujer asumiera un papel de liderazgo en un movimiento por los derechos de los trabajadores.

Dolores Huerta, histórica líder latina de los derechos laborales y civiles en una manifestación en 1988 en San Francisco. Crédito: AP

La labor de Huerta fue más allá de la organización de los trabajadores agrícolas. Nacida en Dawson, Nuevo México, en 1930, comenzó su carrera como maestra antes de dedicarse a la organización comunitaria, tras presenciar la pobreza que enfrentaban los trabajadores agrícolas y sus hijos. En 1962, ella y Chávez fundaron la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas (National Farm Workers Association), que posteriormente se convirtió en el sindicato United Farm Workers.

Huerta ayudó a organizar huelgas y boicots de consumidores a nivel nacional que presionaron a los empleadores agrícolas para mejorar las condiciones laborales. También defendió los derechos de los inmigrantes, la igualdad de género, el derecho al voto y las protecciones laborales. Su consigna, “Sí, se puede”, se convirtió en un lema ampliamente reconocido en movimientos sociales y políticos.

Mora dijo que la influencia de Huerta sigue presente en las comunidades latinas, especialmente entre quienes todavía luchan por el reconocimiento y la igualdad de trato.

“Sus esfuerzos contribuyeron a fortalecer a la comunidad latina para las generaciones futuras”, dijo Mora. Huerta “sentó las bases para que muchos de nosotros siguiéramos sus pasos. Defendió a una comunidad que, en muchas ocasiones, todavía no tiene voz. Luchó por sus derechos. Defendió a las familias y la justicia”, dijo Mora.

“En el clima político actual, cuando las familias enfrentan miedo, deportaciones, separaciones y vulnerabilidad, es importante honrar a Dolores Huerta como una voz para quienes no la tienen”, agregó Mora.

People attend a vigil to honor Dolores Huerta, a labor organizer whose advocacy improved conditions for migrant farm workers, Wednesday, Oct. 28, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong)

Para Fernanda Aragón, otra residente de Chicago, la historia de Huerta se volvió familiar durante sus años de secundaria. Aragón dijo que aprender sobre la activista le permitió conocer a una mujer que desafió la desigualdad y ayudó a liderar movimientos que cambiaron el curso de la historia de los derechos civiles.

“Siendo una mujer hispana viviendo en este país, Dolores siempre será una inspiración para mí para seguir luchando por nuestra comunidad”, dijo Aragón.

Deyci Ramírez le contó a La Raza que tuvo la oportunidad de conocer a Huerta durante una visita de la activista a Northern Illinois University hace varios años. Según Ramírez, aquel encuentro fue una de las experiencias más memorables de su vida.

Ramírez atribuyó a su mentora la oportunidad de compartir un almuerzo con Huerta. Después, dijo, tuvo la ocasión de llevar en automóvil a Huerta y a su asistente al aeropuerto, lo que le permitió pasar más tiempo con alguien a quien había admirado durante mucho tiempo.

Ramírez recordó que se sintió maravillada y agradecida de poder compartir esos momentos con una persona cuya labor la había inspirado profundamente.

“Su valentía, su compromiso de toda la vida con la justicia y su dedicación a dignificar a los trabajadores siguen teniendo un profundo significado para mí”, dijo Ramírez. “Especialmente en el clima político actual, creo que su legado nos recuerda por qué la defensa de nuestros derechos, la solidaridad y la disposición a luchar por lo correcto son más importantes que nunca”.

La muerte de Huerta representa la pérdida de una figura destacada de los movimientos laboral y de derechos civiles, pero su legado va más allá de las campañas que ayudó a liderar. Su trabajo contribuyó a convertir los derechos de los trabajadores agrícolas en un asunto de importancia nacional y demostró cómo la organización comunitaria podía presionar a empleadores y legisladores para que respondieran a las demandas de los trabajadores.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama otorgó a Huerta la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil de Estados Unidos, en reconocimiento a sus décadas de activismo en favor de comunidades históricamente desatendidas.

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