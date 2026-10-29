Dolores Huerta “le dio a la gente el valor de reconocer su propio poder y les enseñó cómo usarlo”

Dolores Huerta, icono de la lucha por los derechos de los trabajadores del campo y defensora por los derechos civiles y una feminista conocida a nivel internacional, falleció el miércoles 28 de octubre en su hogar en Bakersfield, California. Ella tenía 96 años.

Su familia dijo en un comunicado que la líder que inventó la famosa frase “Sí se puede”, falleció rodeada de sus familiares.

“Como ustedes puedan imaginar, este es un tiempo increíblemente difícil para nosotros, y les pedimos privacidad mientras nos aflige esta increíble pérdida en nuestra familia”, dijo el comunicado de su familia.

“Nosotros sabemos que muchos de ustedes alrededor del mundo comparten nuestro dolor y nosotros estaremos desarrollando planes para reconocer y celebrar su increíble vida y su legado”, dijo su familia en su breve declaración.

Por su parte, la Fundación Dolores Huerta alabó a la líder y organizadora que en 1962 fundó con César Chávez la National Farm Workers Association, la cual con el tiempo se convirtió en el sindicato campesino United Farm Workers (UFW).

“Dolores Huerta inspiró a generaciones con tres palabras ‘Sí se puede’. En sus manos, esas palabras se convirtieron en un grito para los trabajadores, las mujeres, los inmigrantes y la gente que lucha por justicia alrededor del mundo”, dijo la Fundación en su página web.

“Ella le dio a la gente el valor de reconocer su propio poder y les enseñó cómo usarlo. A través de contratos laborales, legislación nueva y campañas que ayudaron a las mujeres a tomar el liderazgo político, ella, Dolores, convirtió una declaración de posibilidad a un cambio permanente”, dijo la Fundación.

Dolores Huerta nació el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México. Su padre Juan Fernández era un líder laboral y trabajaba como minero. Con el tiempo su papá ganó un escaño en la legislatura del estado de Nuevo México.

La madre de Dolores Huerta fue Alicia Chávez y por un tiempo tuvo un restaurante y un hotel.

Huerta se convirtió en maestra en el Valle de San Joaquín en California, pero la pobreza de los niños le impactó y decidió trabajar como organizadora.

“No podía soportar ver a los niños que venían con hambre y con la necesidad de zapatos”, dijo Huerta en 2017 en un programa de la televisora pública PBS.

Después de trabajar con César Chávez por varios años, ella se convirtió en una de las principales negociadoras de contratos para United Farm Workers.

En 2012 el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla de la Libertad.

Huerta también fue la primera hispana en ser incluida en el Salón Nacional de la Fama de las Mujeres en el país.

José Gaspar, quien desde 1981 se mudó a Bakersfield, California, desde La Villita en Chicago, dijo a La Raza que entrevistó a Dolores Huerta en varias ocasiones.

“Era una persona sencilla, muy amable, una vez la invité a la estación de radio en donde yo trabajaba y llego sola y sin guardaespaldas y sin más gente y me contestó todas mis preguntas”, dijo Gaspar.

Gaspar dijo que como líder Huera luchó en varios frentes incluyendo la educación, aparte de los derechos laborales.

“Es difícil que alguien la pueda suplantar”, dijo Gaspar.

Virginia Martínez, exabogada en Chicago y ahora escritora de libros para niños, dijo que ella estaba en su clase de cerámica cuando alguien le informó que Dolores Huerta había fallecido.

“Es una gran perdida”, dijo Martínez. “Espero que no haya sufrido”.

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