T-Mobile Lanza Campaña de Teléfonos #GivingTWOgether para Recaudar al Menos $1 Millón para Beneficencia

Este diciembre, recicla tu teléfono o tablet viejo con el Un-carrier

y T-Mobile donará el equivalente de su valor en efectivo a Feeding

America® y Team Rubicon.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Este diciembre, llegan grandes cosas en pares a T-Mobile (NASDAQ: TMUS).

Del 1° al 31 de diciembre, recicla ese teléfono o Tablet viejo en tu

tienda local T-Mobile y el Un-carrier DUPLICARÁ tu impacto, igualando el

valor de tus dispositivos, después de costos, y donándolo todo a las

amables personas de Feeding

America y Team

Rubicon. Es más, T-Mobile se compromete a igualar una donación

mínima de $1,000,000 que se distribuirá de manera equitativa entre las

dos beneficencias. Eso basta para comprar al menos 5,000,000 de comidas

para familias hambrientas Y ADEMÁS, para desplegar a 5,000 veteranos

para servir a comunidades afectadas por desastres.

La Campaña de Teléfonos #GivingTWOgether de T-Mobile se da poco después

del #GivingTuesday,

cuando el Un-carrier puso a los clientes, empleados y fanáticos a cargo

de entregar hasta $2 millones en donaciones y la exitosa campaña #HR4HR

(Home Runs para Recuperación de Huracanes, por sus siglas en inglés) de

T-Mobile, donde T-Mobile aprovechó al máximo su plataforma como

patrocinador oficial de la MLB para crear conciencia y recaudar más de

$2.78 millones para recuperación de huracanes.

“Las fiestas sacan lo mejor de todos, pero con presupuestos limitados y

horarios cargados, no siempre resulta fácil encontrar el modo de dar.

Por ello, ¡hemos hecho que dar sea súper fácil!” dijo John Legere,

Presidente y Director Ejecutivo de T-Mobile. “¿Quién no tiene un

teléfono o una Tablet viejos guardados por ahí? Ahora es el momento de

sacarlo y duplicar tu impacto por un par de causas increíbles: ¡Feeding

America y Team Rubicon!”

Tu dispositivo viejo cambiará vidas

De acuerdo con estimados de la EPA, más de 135 millones de teléfonos

móviles terminan en la basura cada año. No lo tires; ¡entrega ese

teléfono! Con la Campaña de Teléfonos de T-Mobile’s #GivingTWOgether,

incluso tu antiguo teléfono plegable podría representar más de 600

comidas* para personas necesitadas o para comprar equipo esencial para

un miembro del equipo de ayuda por desastres, incluyendo cascos,

protección para los ojos, mascarillas y guantes.

En lugar de dejar tus teléfonos o Tablets viejos en un cajón, o peor

aún, en un relleno sanitario, esta es tu oportunidad para lograr un

cambio dos veces.

Feeding America es la organización de ayuda alimentaria más grande de

los EEUU, con una red de 200 bancos de alimentos y 60,000 socios de

programas de despensas y comidas que en conjunto ofrecen alimento a más

de 46 millones de personas en el país. Team Rubicon ofrece a los

veteranos la oportunidad de seguir en servicio, uniendo sus habilidades

y experiencia con equipos de primera respuesta, profesionales médicos y

soluciones técnicas para desplegar equipos de respuesta de emergencia

rápidamente a áreas afectadas por desastres naturales.

Cómo Funciona

Para participar, sólo acude a cualquier Tienda

T-Mobile y entrega tu teléfono móvil o Tablet. Todos los teléfonos o

Tablets participan en el programa y no hay límite de cuántos

dispositivos puedes reciclar. Incluso tus dispositivos viejos o dañados

valen alrededor de $30 en promedio, y puedes ver un valor estimado de en

cuánto se reciclará tu dispositivo en buenas condiciones en https://www.t-mobile.com/cell-phone-trade-in.html.

Y recuerda: la donación de T-Mobile igualará el valor de reciclado de tu

dispositivo viejo.

Y absolutamente todos pueden participar, incluso si no eres cliente de

T-Mobile (todavía). Así que pasa la voz en las redes sociales usando

#GivingTWOgether.

Para mayor información acerca de la Campaña Telefónica #GivingTWOgether,

visita www.t-mobile.com.

Elimina toda información personal, retira la tarjeta SIM y restaura la

configuración de fábrica del dispositivo antes de entregarlo. El

dispositivo no puede ser recuperado una vez entregado. No requiere

compra.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

Como el Un-carrier de los Estados Unidos, T-Mobile US, Inc. (NASDAQ:

TMUS) está redefiniendo el modo en que los consumidores y las empresas

compran servicios celulares mediante la innovación de productos y

servicios. La avanzada red nacional 4G LTE de la compañía brinda una

formidable experiencia celular a 70.7 millones de clientes que no están

dispuestos a prescindir de la calidad y el valor. Con sede en Bellevue,

Washington, T-Mobile US ofrece servicios a través de sus subsidiarias y

opera sus marcas insignia, T-Mobile y MetroPCS. Para obtener más

información, visita http://www.t-mobile.com/espanol.

*$1 sirve para proporcionar al menos 10 comidas a través de Feeding

America® a nombre de los bancos de alimentos locales que son miembros.

