Angélica Rivera está blindada por Los Pinos, no puede hablar: Sabina Berman

La primera dama de México será portada de Vanity Fair en diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, México – La primera dama de México, Angélica Rivera Hurtado, es un personaje blindado por el gobierno mexicano lo que ha afectado su imagen, dice Sabina Berman, quien escribió un reportaje para la revista Vanity Fair sobre la exactriz que la convertirá en su portada de la edición de diciembre.

En entrevista con Radio Fórmula, la también dramaturga explicó que para su trabajo intentó contactar a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto sin embargo no obtuvo respuesta. El reportaje, adelantó, está basado en personas cercanas a ella.

“Es un personaje blindado. En cierto momento Los Pinos decide blindarla, sellarla; no puede hablar. Sólo puede mostrarse”, dijo.

Berman se dijo confiada de que tras conocer el reportaje, Angélica Rivera acceda a dar a una entrevista y detalló que quienes accedieron a hablar con ella decidieron hacerlo de manera anónima: “me decían ‘sí’, pero anónimamente o, la otra era, me bloqueaban de sus celulares”.

La periodista refirió que la táctica del gobierno federal de no permitirle exponerse ante medios de comunicación es contraproducente, lo que abre un espacio para que sea objeto de “habladurías, de noticias ciertas e inciertas”.

Angélica Rivera ha sido sacrificada por el equipo de comunicación de la Presidencia. [Ella] es la primera dama mexicana que llega con un capital popularidad más alto que ninguna otra en la historia de México y resulta que es, seguramente, la más vilipendiada de nuestra historia”, dijo esta mañana al periodista Ciro Gómez Leyva.

En un adelanto del reportaje dado a conocer en el sitio web de Vanity Fair dice: “La impopularidad y los desaires son una novedad para Angélica Rivera. Después de todo, antes de ser la primera dama de México, fue una de las actrices más queridas por la gente.

“Amada por su belleza física y su cordialidad, por su sinceridad alegre y por su discreción, siempre heroína en las telenovelas y nunca villana, lo natural para ella era toparse con filas de adoradores esperando turno para pedirle un autógrafo, que posara un instante en la fotografía para el recuerdo, o para tener la oportunidad de mirarla a los ojos un instante”.

Sin embargo agregó que el rechazo hacia ella no sólo deriva de la impopularidad del presidente Peña Nieto, y recuerda el abucheo del que fue blanco durante un concierto de Ana Gabriel en el Auditorio Nacional.

La esposa de un gobernador, de quien no se especifica la identidad, comparte su opinión a Berman sobre la situación de “La Gaviota”, como también se le conoce a Angélica Rivera: “Me da la impresión que la primera dama no está contenta en su papel […] En mi caso yo he tenido un entrenamiento largo. Desde la adolescencia milité en un partido, yo misma he ejercido puestos públicos y, como su pareja, lo he acompañado desde mandos medios hasta una gubernatura. Creo que la rudeza que priva en el mundo de la política, aun si a menudo queda emboscada bajo apariencias amables, no era lo que ella esperaba”.

Mientras que la actriz Patricia Reyes Spindola recuerda que antes de ser primera dama, Rivera nunca se interesó por la política.

Amiga cercana de la Primera Dama, Reyes Spindola comparte que alguna vez le leyeron las cartas a la aún actriz y le dijeron que se casaría con hombre muy poderoso y que dejaría la actuación. “Angélica se rió, no creyó nada, y se fue a actuar la siguiente escena”, concluyó el extracto.