Nico Rosberg se convirtió en campeón de la F1, igual que lo hiciera su padre hace 34 años

Keke Rosberg fue quien se quedó con el título en la temporada de 1982

El alemán Nico Rosberg (Mercedes), que este domingo se proclamó en Abu Dabi campeón del mundo de Fórmula Uno, se declaró orgulloso de haber igualado lo que hace 34 años hizo su padre, el finlandés Keke Rosberg, que ganó el título en 1982.

“Estoy muy orgulloso de haber conseguido la misma hazaña de mi padre”, dijo Rosberg desde el podio tras acabar segundo en el circuito Yas Marina.

Danke Mama und Papa ❤️❤️ pic.twitter.com/2h9qZLbjve — Nico Rosberg (@nico_rosberg) November 27, 2016

“Definitivamente no fue la carrera más divertida que tuve, con (el holandés) Max (Verstappen) al principio presionando y esos chicos llegando al final… Esa última vuelta no fue muy agradable. Me alegro de que ya haya terminado. Quiero dedicar la victoria a mi esposa… muchas gracias por el apoyo”, dijo el germano.

“También quiero dar las gracias a Lewis (Hamilton). Felicidades. Ha sido difícil superarte”, le dijo a su compañero de equipo y rival.