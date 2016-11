El Grinch empieza a tener apellidos: Trump y Rubio

Al aproximarse las fiestas decembrinas, hay más de un republicano que llena perfectamente el rol del Grinch que quiso robarse la Navidad. Más de 800 mil DREAMers o Soñadores quieren saber si el presidente electo, Donald Trump, será ese Grinch y hará realidad varias de sus amenazas, como la de revocar la Acción Ejecutiva para los Llegados en la Infancia (DACA) que le ha dado normalidad a sus vidas con un permiso de trabajo y protección de la deportación.

Pero el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, parece querer competir por el mismo papel, pues dijo en Meet the Press, de la cadena NBC, que Trump no debe renovar el programa. “Diría que si lo tienes (DACA), lo tendrás por lo que reste del periodo, pero no podrás renovarlo”, declaró un frío Rubio. DACA se renueva cada dos años.Claro está, Rubio de inmediato agregó que en ese lapso se puede tratar de lograr algo legislativamente, tanto para los DREAMers como para “los que han estado aquí por mucho tiempo que no son criminales para permitirles obtener algún estatus legal de forma legal y no de manera anticonstitucional, como lo que es DACA”.