“Tenemos que reimaginar el Distrito 8A” de las Escuelas Públicas de Chicago: Ángel Gutiérrez

Para Ángel Gutiérrez, la transición hacia una Junta de Educación de Chicago elegida por los votantes representa una oportunidad para aportar sus décadas de experiencia en liderazgo de organizaciones sin fines de lucro y desarrollo comunitario a un distrito escolar, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), que enfrenta importantes retos financieros y de matrícula.

Gutiérrez, actual representante del Distrito 8A, se postula sin oposición este otoño, mientras Chicago avanza hacia una Junta de Educación completamente elegida por los votantes por primera vez. Dice que sus prioridades incluyen fortalecer las escuelas del Southwest Side y ampliar las oportunidades para los estudiantes y las familias latinas.

El Distrito 8A incluye 34 escuelas en el Southwest Side de Chicago y cuenta con una gran población latina.

Gutiérrez actualmente se desempeña como subdirector de desarrollo institucional de Enlace Chicago y tiene más de 30 años de experiencia trabajando en organizaciones sin fines de lucro. Su trayectoria incluye trabajo en programas de alimentación y nutrición, programas extracurriculares, asistencia de emergencia y recaudación de fondos.

La Raza habló con Gutiérrez sobre lo que la Junta de Educación elegida puede y no puede hacer, las necesidades de los estudiantes y las familias latinas, los retos financieros de CPS y sus prioridades para otro periodo. (Esta entrevista fue editada por extensión y claridad).

Muchos votantes todavía no están familiarizados con estas elecciones. Mientras Chicago hace la transición a una Junta de Educación completamente elegida por los votantes por primera vez, ¿qué le gustaría que los votantes de su distrito supieran sobre el papel de la Junta de Educación y por qué esta elección es importante?

Creo que una de las cosas que hemos visto durante los últimos 18 meses es lo que la gente piensa que es la junta y lo que realmente no es.

El papel de un miembro de la junta es, voy a usar la analogía de vivir en el balcón, que nuestro trabajo es de alto nivel: asegurarnos de que las políticas que estamos desarrollando estén de acuerdo con todas las leyes estatales y federales que deben cumplirse. Asegurarnos de tener los fondos que necesitamos. Eso significa elaborar presupuestos y proyecciones presupuestarias realistas, y asegurarnos de ser buenos socios con todos: los sindicatos, el gobierno y nuestros legisladores estatales.

Lo que no es mi trabajo es ir a la Escuela Primaria John H. Kinzie y decirle al director qué hacer.

No es mi trabajo porque existe un sistema. Hay una jerarquía. El director y el consejo escolar local toman las decisiones locales. Por eso soy uno de los pocos miembros de la junta que no va a una escuela a menos que me inviten. Es algo que siempre he hecho.

Creo que esta elección es realmente importante. Creo que el distrito tiene problemas reales, y uno de ellos es el financiero. Y me gustaría pensar que esa es mi área de experiencia, dado lo que he hecho durante más de 30 años de carrera, tanto recaudando capital como tomando decisiones difíciles.

Creo que tenemos decisiones difíciles que tomar y tenemos que sacar la política de la educación.

Cuando me postulé, lo hice por los estudiantes, los padres y los contribuyentes. Esas fueron las tres personas que puse frente a mí. Así que cada voto que tomo es: ¿cómo puedo ayudar a los estudiantes y a los padres, y garantizar que los padres tengan la posibilidad de enviar a sus hijos a donde quieran, sin importar qué?

Usted ha pasado gran parte de su carrera trabajando en organizaciones comunitarias, incluyendo trabajo en educación y recaudación de fondos. ¿Cómo cree que esa experiencia influye en la manera en que desempeña su papel en la junta escolar?

He trabajado en organizaciones sin fines de lucro durante un poco más de 30 años. Los primeros dos tercios de mi vida estuvieron marcados por el trabajo en operaciones y la creación de programas, y puedo decirles esto: he tenido la oportunidad de llegar a todas las comunidades del área metropolitana de Chicago.

Una de las cosas en las que trabajé durante gran parte de mi carrera fue en alimentación y nutrición, desarrollando los centros de alimentos de WIC que se ven por toda la comunidad. Esos fueron mis proyectos.

Los almuerzos de verano, las comidas después de clases que reciben los niños, todos los programas extracurriculares para CPS, los huertos comunitarios, los programas de asistencia de emergencia, los programas de alimentación y nutrición para adultos mayores, todas esas cosas.

Una de las cosas que aporto es entender sistemas complicados, sistemas que comienzan a nivel federal, estatal y local, y cómo impactan a las comunidades.

Entiendo esos sistemas. Entiendo cómo redactar y desarrollar políticas porque eso es lo que he hecho, tanto a nivel federal como estatal, y cómo eso luego se desglosa a nivel local cuando una organización dice: “Bueno, vamos a desarrollar un programa”.

Me gusta abordar problemas grandes y difíciles.

Creo que una de las cosas que hago probablemente mejor que todos los miembros actuales de la junta, sin presumir, es que tengo la capacidad de llevarme bien con todos. Quiero aprender de ustedes. Puede que no estemos de acuerdo políticamente, pero ¿saben qué?, vamos a estar de acuerdo en respetar nuestras diferencias.

Me gusta considerarme un aprendiz de por vida. Estoy aprendiendo todos los días a mis 54 años. Todos los días quiero aprender algo nuevo. Porque no lo sé todo.

El Distrito 8A incluye a muchas familias latinas y comunidades inmigrantes. ¿Qué cree que CPS puede hacer para apoyar mejor a estos estudiantes y familias, particularmente en cuanto a la educación bilingüe y el acceso a recursos?

La miembro de la junta Yesenia López y yo somos parte del caucus latino informal. Una de las cosas que nos aseguramos de que el distrito hiciera durante Midway Blitz y antes de eso, y que continúa haciendo, es crear un centro de comando del distrito.

Nos reunimos todos los miércoles para hablar sobre esos temas, cuál es la respuesta rápida y la presencia de ICE alrededor de las escuelas.

Como teníamos representación elegida y debido a mi trabajo en Enlace, al trabajo que ella hace y al de otros grupos comunitarios, presionamos y dijimos: “Tienen que hacer esto”. Y Macqueline King, directora ejecutiva y superintendente de las Escuelas Públicas de Chicago pudo hacerlo.

También está el Chicago Multilingual Parent Council. Hay que apoyarlo, asegurarnos de que no solo nuestros estudiantes tengan lo que necesitan, sino también nuestros padres, y asegurarnos de que se asocien con organizaciones como Brighton Park Neighborhood Council y Enlace, que tienen programas de mentores para padres.

Así es como se comienza a desarrollar liderazgo en las comunidades. En muchos casos, tienes a una mamá o un papá que era licenciado en lo que fuera en el país de donde vino, pero llega aquí y eso no necesariamente se transfiere. Pero al exponerlos a roles de liderazgo, podemos ver que algunas de estas personas, después de ser mentores de padres, se convierten en SECA o asistentes de maestros.

De repente pasan de ser una familia con un solo ingreso a una con dos, y ustedes y yo sabemos que eso cambia las cosas en muchos casos.

CPS, en la ley que se aprobó para la junta escolar, tiene una disposición que establece que debe haber un consejo asesor para los latinos que no hablan inglés. Nuevamente, los miembros de la junta López, Carlos A. Rivas Jr. y yo estamos constantemente involucrados en conversaciones y/o enviando cartas al alcalde, el actual ocupante del quinto piso, para decirle que tiene que cumplir su promesa.

Una vez que la superintendente King asumió el cargo, Yesenia y yo nuevamente lideramos el esfuerzo para asegurarnos de decirle: está bien, esto es excelente, ya te tenemos. Ahora necesitamos que te asegures de que haya personas que se parezcan a nosotros representadas en tu gabinete y en todo el distrito, porque somos la población más grande de esa escuela.

En un momento en que CPS enfrenta importantes presiones presupuestarias, ¿qué cree que debe hacerse para garantizar que las escuelas del Distrito 8A tengan los recursos que necesitan?

Creo que tenemos que tener una conversación seria, y hablo mucho de esto: tenemos que reimaginar el distrito.

Tenemos que pensar en todos los diferentes niveles que tenemos. Sabemos que tenemos presiones financieras. Tenemos edificios que tienen, como mínimo, 86 años. Algunos son más antiguos, otros más nuevos. Pero en promedio tienen 86 años.

Probablemente tenemos 200 escuelas con menos de 150 estudiantes, y probablemente entre esas, 60 o 70 tienen menos de 100. Eso no funciona. No pueden convencerme de que hay algo positivo en una escuela que no tiene las cosas que necesita.

Tenemos que analizar el ausentismo crónico. Es aproximadamente del 40.7% en el distrito. Hay más adultos en el edificio que estudiantes.

El mismo porcentaje de ausentismo crónico de los estudiantes es aproximadamente el mismo o ligeramente mayor entre los maestros. Entonces, ¿por qué debería ir a la escuela si mis maestros no van a la escuela?

Tenemos que reimaginar algo. Hemos perdido algo. ¿Cómo vamos a competir en el nuevo mundo si tenemos edificios de 86 años?

La otra parte es que no todos los estudiantes van a ir a la universidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la perspectiva de la educación técnica y profesional (CTE) para realmente crear nuevas oportunidades? ¿Cómo nos asociamos con instituciones que están pensando e imaginando los trabajos que existirán y que necesitaremos dentro de 10 o 20 años?

Tenemos que construir una coalición estatal. Tenemos que trabajar con nuestros legisladores para determinar cómo sería una fórmula basada en evidencia, pero también tenemos que mirar, como dije, que tenemos edificios de 86 años.

La educación no debería ser una pelea. Creo que en la educación, por lo general, los republicanos y demócratas pueden llevarse bien, pero cuando hablas de construcción de edificios, realmente se ponen de acuerdo.

Tenemos que descubrir cómo sería eso. ¿Podemos trabajar con los legisladores y decirles: oye, las empresas que proporcionan materiales de construcción, como Home Depot, podrían pagar un impuesto de .005 que automáticamente se destine a financiar la infraestructura de las escuelas públicas en Illinois?

Si es elegido, ¿cuáles serían sus principales prioridades para el Distrito 8A y qué cambios quisiera que las familias vieran en sus escuelas?

El Distrito 8A es muy interesante. Me postulo sin oposición, así que estaré allí otros cuatro años.

Esto es lo que creo que verán: un esfuerzo mucho más concertado para conectar a todas las escuelas. Quiero ser el principal embajador de todas las escuelas de mi distrito.

Cuando las escuelas necesiten un medio para comunicar información, tengo un boletín que llega a más de 2,500 personas y quiero poder enviárselo a la gente.

Quiero encontrar una solución para una necesidad creciente en el Southwest Side. Estamos limitados por el espacio, entonces ¿cómo conseguimos más espacio? También necesitamos más salones para preescolar y kindergarten. Simplemente no hay suficientes, y necesitamos cuidado infantil de calidad. Necesitamos eso y tenemos que encontrar una solución.

La otra cosa que quiero ver más es la voz de los estudiantes.

Tenemos lo que llamamos el Southwest Educational Advisory Council y nos reunimos una vez al mes. Comenzó hace mucho tiempo en el Distrito 13, donde reunieron a todos los directores, maestros, padres y medios de comunicación. Así fue como ocurrió ese crecimiento de 20 años, de 2000 a 2020, cuando tuvimos todas esas expansiones y grandes aumentos en nuevos edificios en el Southwest Side. Ocurrieron gracias a esas reuniones.

Entonces, tuvimos la voz de los estudiantes y vino el comité de gobierno estudiantil de John Hancock College Prep High School. Una de las cosas que desarrollaron fue: “Oye, ¿podemos tener una estación de Divvy en el campus?”. ¿Adivinen qué pudimos hacer? Conseguirles una estación de Divvy en la escuela.

El segundo fue Edward N. Hurley Elementary School. Los estudiantes hicieron un programa con Mikva Challenge y me involucraron, y pudimos conseguir varias de esas cosas. Así que este año, en el presupuesto de capital que acaba de aprobarse, hay algunos trabajos que vamos a realizar para ellos.

¿Qué puedo hacer? Puedo crear conciencia.

Mi poder está ahí.

¿Hay algo más que considere importante que los votantes del Distrito 8A sepan?

Creo que esta es una elección importante para nuestra comunidad y necesitamos personas serias en la junta que estén enfocadas en los estudiantes, los padres y los contribuyentes. Realmente necesitamos a esas personas.

Necesitamos personas con experiencia como administradores y con una variedad de experiencias. Pero especialmente en la presidencia, necesitamos a alguien que haya estado allí, que haya sido director y administrador, para poder hacer ese trabajo.

Es muy importante. Todas las elecciones lo son, pero realmente necesitamos que nuestros padres hagan su tarea.

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