Kate del Castillo desmiente querer cargo político

La actriz asegura no gustarle la política

Kate del Castillo aseguró que no le gustan los políticos y que no está buscando tener un cargo público.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la actriz dijo que no desea ser candidata para gobernar el Estado de México.

Hace unos días se había comentado que Kate impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la convocatoria a candidatos independientes que aprobó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) hace tres semanas, sin embargo ella asegura que no es así.

“A mí se me ofreció algo para entrar a la política de México, pero yo no he dado el sí, no he dicho que lo quiero hacer ni mucho menos, porque no tengo la capacidad para hacerlo ni tengo el corazón ni el estómago, ni me gusta la política ni me caen bien los políticos.

“Lo he pensado porque claro que me mueve México, me duele mucho lo que está pasando en México porque se necesita gente honesta, gente que no se vaya a robar el dinero que se da para mejorar México en todos los sentidos”, indicó.

La supuesta impugnación que realizó Del Castillo la realizó su equipo de abogados y representantes, ya que según las redes sociales de la actriz, se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, en EU.

