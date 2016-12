Buscan dar seguridad a niños de Chicago ante el ‘Efecto Trump’

Educan a padres de una escuela en Avondale/Logan Square para que conozcan sus derechos y fomenten la seguridad de los niños frente a políticas y actitudes antiinmigrantes

Ávidas de recibir respuesta a sus preguntas sobre inmigración, atentas y tomando nota, así se encontraban las madres de familia que participaron en un entrenamiento para conocer sus derechos impartido por el Departamento de Inmigración de Logan Square Neighborhood Association (LSNA).

Alicia Olvera participó en ese entrenamiento, ella es madre mentora en la escuela primaria Avondale-Logandale desde hace cinco años. Olvera dijo que ayudar a los maestros en el salón de clase le ha permitido ver de primera mano el comportamiento de los niños y su rendimiento escolar.

“Escuchamos las conversaciones de los estudiantes, ellos no ocultan su alegría, ansiedad o tristeza; cuando le preguntas qué te pasa, ahí es cuando se sueltan y te dicen: ‘Mí papá está en un centro de detención o a mí papá lo deportaron’”, relata Olvera a La Raza.

“Yo le digo a mi hijo: ‘tú no te preocupes si llega a pasar algo, tú eres mío y te vas conmigo’”, menciona esta madre mentora.

Dar seguridad a los hijos

Petra Ocampo, madre de cuatro hijos, tomaba nota sobre lo que hay que tener en cuenta para elaborar un plan de acción y prevención en caso de ser arrestado o deportado. Por ejemplo, escoger a una persona de confianza para que se encargue de los hijos y las finanzas, contar con poder de abogado y buscar ayuda legal confiable.

Aunque el esposo de Ocampo fue deportado, ella guarda la calma y no entra en pánico ni ansiedad porque dice que “hay que darle la mayor seguridad a los niños para que puedan venir a estudiar tranquilamente”.

Claudia Ávila, asistente de directora de ese plantel, dijo que algunos niños asisten preocupados y que no se concentran en clase. “Me ha tocado consolar a algunos [estudiantes] que lloran, me dicen: ‘es que va a venir inmigración por mi papá’ o ‘ICE se ha llevado a mi papá’. Tienen que darles seguridad a los niños de que si no están ahí con ellos va estar otra persona de confianza, hay que decirles que van a estar seguros”, destacó.

“A veces uno habla sobre la ansiedad que tiene en medio de la mesa y al niño se la trasmite, por lo que viene así a clase con esa ansiedad y nerviosismo”, agregó Ávila.

Hay que estar preparados

Guardar silencio, derecho a llamar a un abogado y a tener representación legal, memorizar teléfonos de familiares, no mentir ni firmar nada, no hacerse pasar como ciudadano americano, además de tener un plan de acción fueron algunas de las recomendaciones que se dieron durante el taller que se llevó a cabo a petición de los padres de familia de la escuela primaria Avondale-Logandale el pasado martes.

Marcelo Ferrer, director de servicios de inmigración de LSNA, señaló que como primer paso los talleres están siendo impartidos a padres de la comunidad de escuelas integrantes de LSNA y que contemplan la posibilidad en el futuro de alcanzar a la comunidad en general.

“Hay mucha incertidumbre y nosotros queríamos tratar de actuar lo más pronto posible. Esto es algo preliminar, vamos a continuar haciendo talleres, ofreciendo información para promover la seguridad y para que la gente no se sienta aislada”, indicó Ferrer a La Raza. Y agregó que “una de las formas que nosotros podemos fortalecernos es actuar como comunidad, informarnos, hacer un plan de acción y estar preparados”.

Leticia Barrera, organizadora de Educación de dicha agencia, dijo que los coordinadores del programa Padres Mentores han estado escuchando las preocupaciones de toda la comunidad en sus escuelas para ver de qué forma pueden ayudar. “Los coordinadores están teniendo reuniones con los directores de las escuelas con las que trabaja LSNA para que tengan talleres de inmigración sobre ‘Conozca sus Derechos’…”, dijo Barrera.

Según Barrera, los padres mentores ayudan a los maestros en el salón de clase y están entrenados para apoyar a los estudiantes en las áreas de lectura, escritura, matemáticas y ciencias: “Los padres mentores se dan cuenta y saben lo que está pasando en los salones de clase porque ellos están ahí, trabajando en conjunto con los maestros de la escuela”.

No se queden callados

Jessica Boland, consejera del Centro de Salud Esperanza de La Villita, dijo que si bien hay temor y ansiedad ante las deportaciones y separación de familias, lo que más ha escuchado entre sus clientes es preocupación y miedo acerca de incidentes o eventos racistas especialmente con los adolescentes.

“Estudiantes de secundaria que reciben consejería conmigo me dicen que han visto palabras racistas escritas en inglés en las paredes del baño de sus escuelas, como: ‘Go Back to Mexico’ o ‘Big Wall in the Mexican Border’. Hay mucho odio y estamos viendo estas cosas en todo el país. En el pasado también hemos tenido incidentes racistas solo que ahora se ve mucho más tras ser electo Donald Trump”, sostuvo Boland.

La consejería que brinda Boland está enfocada en tener un espacio seguro donde los niños pueden expresar en voz alta sus pensamientos, preocupaciones y miedos. “Muchos de ellos se guardan lo que sienten porque no quieren preocupar más a sus padres”, comentó Boland.

“No se queden callados, lo importante es expresarse y no guardar nada por miedo. Manténganse educados e informados de buenos recursos, nunca recomiendo estar buscando información en la red porque no sé qué va a leer”, añadió la terapeuta.