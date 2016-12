Periodista asegura temer por su vida tras revelar “intimidades” de Pablo Montero

De acuerdo con el diario Basta!, Miguel Ángel Pérez- Merchant responsabiliza al cantante de lo que pueda pasarle a él y a su familia

Miguel Ángel Pérez- Merchant, el reportero que fue denunciado por Pablo Montero por una supuesta extorsión, en exclusiva para el diario BASTA! acusa al cantante de que gracias a esa denuncia infundada, su madre está presentando problemas de salud y lo hace responsable de lo que le suceda tanto a él como a su familia.

“Pablo me ha amenazado. Tengo pruebas que presentaré, hay una llamada telefónica que me hace en un estado inconveniente en el que él me dice ‘ahora la vas a aguantar, te la voy a desdoblar’ y me amenazó. Cerca de mi domicilio he visto gente extraña, temo por mi vida, además me ha perjudicado laboralmente, porque se me han caído tres proyectos importantes. Me he refugiado en Dios, pero está comprometida la salud de mi madre. Ella tiene 68 años y por todo esto que está sucediendo, ella está mal y quiero decir que responsabilizo a Pablo Montero de lo que me pase a mí y a mi familia”.

Aseguró que la denuncia interpuesta en su contra es falsa y que Pablo lo sabe. “Lo que dice Pablo Montero es falso. Abusó de la amistad que teníamos cuando lo busqué para que diera su versión sobre ese video en donde está en un hotel con seis mujeres, porque en su afán de evitar que saliera, trató de intercambiarlo por notas y dijo ‘si sale este video, se me va a armar la revolución’ y tengo pruebas de esto y Pablo ofreció comprar ese video para que no saliera, pero al no llegar a ningún acuerdo, cuando sale la nota, él se enrabia y me amenaza, voy a presentar las pruebas de ello”.

Miguel Ángel dijo estar dispuesto a llegar a un acuerdo con el cantante, pues él tiene mucha información sobre su vida.

“Aquí hay de dos: llegamos hasta los juzgados, o llegamos a un acuerdo, él sabe que lo llegué a cuidar de muchas situaciones escandalosas cuando se iba de gira, lo cuidaba de que no quedara mal con su público, de que dejara de tomar, de que no le hiciera caso a las chavas que se le resbalaban; vi muchas cosas íntimas que no puedo revelar ahora”.

POR: Alma Larios Trejo