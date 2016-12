Caras nuevas se suman a la "familia Toretto"

Los seguidores de la saga Fast and Furious tienen una cita este domingo, cuando se desvelará el tráiler oficial de Fast 8 (#F8) “The Fate of the Furious”, la octava película de la serie protagonizada por Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez, Ludacris, Tyrese Gibson y el desaparecido Paul Walker. En esta última entrega se suman las estrellas Jason Statham, Charlize Theron y Scott Eastwood.

The Fate of The Furious se estrenará el 14 de abril, pero aquí te tenemos un adelanto.