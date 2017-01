La otra cara del drama de Chapecoense: los que lucran con el dolor ajeno

Desde abogados inescrupulosos hasta ventas de camisetas para falsas donaciones

Si todavía hay personas preguntándose qué podría ser peor que prometer jugadores o dinero para Chapecoense y luego, una vez que las aguas están un poco más calmas, desaparecer, aquí viene una respuesta: lucrar con el dolor de los familiares de las víctimas. Eso es lo que se descubrió en las últimas horas, de acuerdo al testimonio en común de las esposas de, por lo menos, dos de los futbolistas fallecidos. Enseguida, la dirigencia del club verde emitió un comunicado, dando alerta de la situación y repudiando este accionar ya que, además, los abogados no autorizados intentaban “sacar ventaja del dolor”, haciéndose pasar por representantes de Chapecoense.

Aunque no citaron nombres, la dirigentes prometieron tomar medidas contra “esos abogados inescrupulosos que se dicen representantes del club, intentando obtener ventajas personales de forma ilícita”. En otros fragmentos de la nota, se explica cómo actúan los oportunistas. “Estos abogados se presentan como legítimos representantes de Chapecoense en asuntos vinculados al trágico evento que se llevó la vida de muchos atletas, dirigentes, invitados y periodistas, inclusive buscando a las frágiles familias de las víctimas, en este doloroso momento, para sacar rédito, lamentablemente”, dice el párrafo saliente del comunicado, firmado por la dirigencia, donde además se aclaran las identidades de los tres responsables “oficiales” por el sector jurídico del club.

Pero esta incipiente ola de golpes no termina ahí, pues en las últimas horas fueron detenidos algunos vendedores ambulantes que vendían camisetas oficiales de Chapecoense declarando que el dinero que se pagaba por ellas iba directamente hacia las arcas del club, lo que también fue desmentido por la propia institución. No obstante, ayer por la mañana, un grupo de periodistas presentes en el entrenamiento del equipo de Mancini detectó a una persona vendiendo camisetas oficiales, con numeración y todo, a los hinchas que se acercaban hasta allí para ver a sus nuevos jugadores, siendo que están agotadas en toda la ciudad. Pero no sólo de ambulantes y vendedores solitarios se trata, ya que varios usuarios denunciaron a dos de las más importantes cadenas brasileñas de venta de indumentaria deportiva online por aumentar hasta casi el doble el precio de las camisetas de Chapecoense, horas después del accidente.