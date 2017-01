Live By Night: Zoe Saldaña baja a la tierra

La actriz nos cuenta su relación con Ben Affleck en “Live By Night”, el último proyecto dirigido, producido y protagonizado por el actor; y confiesa su intención de hacer personajes "más terrestres"

Zoe Saldaña echa de menos Nueva York -“me hace falta, me hace falta”-, pero nos habla desde Los Ángeles sobre su último personaje, la Graciela de “Live By Night”, una película de gangsters en la época de la Prohibición muy alejada de los blockbusters de ciencia ficción en los que la actriz ha estado inmersa los últimos años.

Pregunta: Te tuvieron que convencer para hacer este personaje…

Zoe Saldaña: Conocía la novela y sabía que el personaje de Graciela era completamente diferente al libreto que estaba escribiendo Ben (Affleck). Pero no quería dejar pasar la oportunidad de poder trabajar con un director como Ben. Yo lo respeto y tengo mucha fe en él. Me gusta que además es cercano a mi edad, es más contemporáneo conmigo. Me han gustado todos sus proyectos anteriores y pero no estaba completamente convencida con la Graciela que él quería que yo interpretara. Pero cuando volví a leer el libreto pude entender que esto es una adaptación. Es el punto de vista de él, que es el director, el escritor, el productor… y yo tengo que respetar eso. Entendí que Graciela tenía que ser un personaje con un amor incondicional por Joe (el personaje principal, interpretado por el propio Affleck), porque es el único que le da a él la oportunidad de poder vivir una vida limpia.

Todos los otros personajes en la vida de Joe viven de noche, “they live by night”, y Graciela es una persona que ha hecho una decisión consciente de no volver a su pasado, no volver a cometer los errores que cometía antes. Ella cree en el amor, quiere vivir, tener su negocio, ayudar a los necesitados y vivir una vida en paz. Cuando yo conozco al personaje de Joe al principio de la película, eso es lo que él está buscando. Él está buscando el amor y la atención de su papá, que no la tiene. Él está buscando el amor de Emma (Sienna Miller); no lo tiene. Está buscando amistades, alianzas… no las tiene. Se muda a la Florida y está haciendo la misma vida corrupta que está viviendo en Boston. Gracias a dios conoce a una persona como Graciela y él entonces empieza a imaginar la posibilidad de tener una vida limpia. Pero lamentablemente por las consecuencias de todos los hechos que él ha cometido, su fortuna no es lo que él quisiera que fuera.

P: ¿Cómo es diferente la Graciela del film a la de la novela?

Z.S.: La Graciela de la novela es la que regenta el negocio con él y le enseña todas las conexiones en la Florida. Es una badass, lo que a mí me gusta hacer. Pero entonces, ¿cuál iba a ser el personaje en la vida de Joe que le iba a dar luz, que le iba a dar amor? Una película son 3 horas, no 450 páginas, tú tienes que elegir tu plot y hacerlo bien rápido. Me gusta que además de ser una película de corrupción y un homenaje a las películas de aquellos tiempos, Ben le dio al personaje de Joe la oportunidad de tener un amor limpio.

P: Interpretas a una mujer cubana…

Z.S.: Pude ir a Cuba el verano pasado a hacer un photoshoot con People en Español por cuatro días. Me encantó. Tuve la oportunidad de conocer a muchas personas cubanas, de ver La Habana. Aunque volví con el corazón un poquito roto, ¡me fui con tantas esperanzas de Cuba! El haber podido interpretar a una persona con raíces cubanas fue como un sueño realizado para mí.

P: Es un papel muy diferente a tus últimas películas, muchas de ciencia ficción.

Z.S.: Invertí en caballos que salieron ganadores, así que no me siento mal. Pero yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que Avatar, Guardians of the Galaxy, Star Trek iban a convertirse en franquicias. Me alegra mucho ser parte de proyectos que le apetecen a un público masivo global, me da mucha felicidad. Pero también estas películas toman mucho tiempo para filmar, hay que darle mucha dedicación, y ese tiempo que les tengo que dedicar es tiempo que no puedo tener para yo poder hacer otros personajes en películas más independientes. Pero ésa es mi meta en el futuro: poder hacer personajes más terrestres, jajaja.

P: Tus trajes en la película son espectaculares…

Z.S.: Trabajé con la diseñadora de vestuario, que me dio mucha información de cómo ella estaba creando la película de acuerdo al personaje de Graciela. Y la yuxtaposición entre Graciela y Emma en torno a Joe, los colores de cada personaje… Disfruté trabajar con todas esas personas, a las que nominan para premios en cada proyecto que hacen.

P: La crítica no ha elogiado tanto este film como los anteriores dirigidos por Affleck…

Z.S.: Aprecio el riesgo de Ben Affleck de poder demostrar que puede hacer películas de época, y de una época muy específica, y que puede traer un look a una película que es enriquecedora. Necesitamos cineastas como Ben Affleck, jóvenes, que quieren rendir homenaje a cómo las películas se hacían antes sin olvidarse de traer su propia innovación.

P: Ben Affleck, para ti, ¿es mejor director o mejor actor?

Z.S.: ¡Ay! No te voy a contestar ésa. Pero sí te voy a decir que vamos a ver muchas películas de Ben Affleck en el futuro. Y me alegro.