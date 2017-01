Protagonista de serie de Jenni Rivera recupera su figura

La actriz tuvo que subir de peso para dar vida a la "Mariposa de Barrio"

El cambio físico al que se sometió la actriz Luz Ramos para protagonizar a Jenni Rivera en la serie “Su nombre era Dolores. La Jenn que yo conocí”, fue muy drástico, pero hace tres semanas que terminaron grabaciones y ella ha usado ese tiempo para recuperar su figura.

“Ya estoy bajando de peso, ya llevo 10 kilos (22 libras) abajo; me está empezando a salir la ceja, gracias a Dios, ya me quité las uñas, ya me estoy encontrando conmigo misma”, dijo a Diario Basta.

Este domingo, 15 de enero, se estrena la serie, por la cadena Univision.

“Sí, ya estamos a punto de estrenar por la pantalla de Univisión; estoy muy contenta pero aún no puedo decir nada, pues aún no hay fecha de estreno en México, solo estrenamos en los Estados Unidos”.

Respecto a la transmisión en México, comentó: “No tengo idea por dónde se va transmitir; te mentiría si te digo que es por TV Azteca, Netflix, Claro Video, Blim o Televisa, aún no sé ni la fecha del estreno”, dijo Luz.

Por Irene Martínez