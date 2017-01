¿Rubí le hizo el feo a vestido de Mitzy para su quinceañera?

El diseñador habla sobre la actitud de la quinceañera

Mitzy reveló a Diario Basta que Rubí no quiso ponerse el vestido que le regaló para sus XV años el pasado 26 de diciembre en el ejido de La Joya, San Luis Potosí.

“Le regalé un vestido rojo por parte de Televisa y finalmente no lo usó porque escogió otro, pero no me preocupa, se lo di con la finalidad de que lo utilizará al final de su fiesta, pero no se lo puso en ningún momento. Yo cumplí, porque todos los famosos que decían que iban a ir a su fiesta, no cumplieron”, señaló.

El diseñador asegura que el día que le regaló el vestido a Rubí, la actitud de su mamá no le pareció la más adecuada, debido a que el diseñador se ofreció en hacerle los ajustes para que el vestido quedara a la medida, servicio que la señora Anaelda rechazó.

“Le dije a la señora que le tenía que hacer algunos ajustes, pero me dijo que prefería llevárselo así, quizás se lo llevó porque pensó que no se lo daría. No me siento ofendido, con tantas estrellas que tengo atrás que me buscan para hacerles ropa, quizás si fuera la única famosa a la que le trabajara y no usara mi regalo, sí me sentiría ofendido, pero ¿tú crees que una persona como yo que trabaja con estrellas como Thalía, se sentiría ofendido porque Rubí no usó el vestido que le regalé?”.

Mitzy fue cuestionado sobre si consideraba grosera la actitud de la quinceañera Rubí con respecto a que no utilizó el vestido que durante el programa Hoy, le entregaron.

“Yo no sé si no se lo pudo poner, porque el vestido no estuvo hecho a su medida”.