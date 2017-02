Protestas, organización e información contra redadas y deportaciones en Chicago

Se exhorta a la comunidad indocumentada de Chicago a estar informada sobre sus derechos para protegerse frente a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump

Tras las redadas y deportaciones ejecutadas en varios estados de Estados Unidos en días recientes, la comunidad inmigrante ha intensificado su lucha y se educa sobre sus derechos a través de talleres informativos para no dejarse sorprender en caso de que ‘La migra’ toque su puerta. Y residentes legales han optado por no postergar por más tiempo el convertirse en ciudadanos.

Después de vivir 22 años en Estados Unidos, y de ellos 11 como residente legal, la salvadoreña Daysi López decidió finalmente naturalizarse.

La familia de López es de estatus mixto, ella es madre de seis hijos nacidos en ese país y su esposo es indocumentado. Desde hace varios años Daysi calificaba para convertirse en ciudadana, pero dice que siempre lo posponía. Pero ahora dada las políticas de la administración del presidente Donald Trump lo considera imperativo.

“Ya tomé el siguiente paso para hacerme ciudadana, sometí la aplicación para iniciar el proceso, quiero sentirme más segura y seguir en la lucha en contra las deportaciones que están separando a muchas familias”, dijo López, quien junto con otros inmigrantes, líderes comunitarios y activistas se plantaron frente a la Oficina de Inmigración y Aduanas en Chicago (ICE-Chicago) para protestar contra las redadas y deportaciones, el pasado lunes 13 de febrero.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó en un comunicado que en una semana de operativos llevados a cabo en diferentes estados del país, agentes de ICE de Nueva York, Atlanta, San Antonio, Los Ángeles y Chicago arrestaron a más de 680 personas, según las autoridades porque representaban una amenaza a la seguridad pública, la seguridad fronteriza y al sistema migratorio de Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional John Kelly señaló que 75% de los 680 detenidos eran criminales condenados por homicidio, agresión sexual agravada, tráfico de drogas, asalto a un menor, DUI y cargos relacionados con armas, por mencionar algunos.

Unas 235 personas fueron detenidas la semana pasada en seis estados del Medio Oeste (Illinois, Wisconsin, Kentucky, Indiana, Missouri y Kansas) durante un operativo de ICE dirigido a indocumentados con antecedentes criminales, pandilleros o quienes volvieron a ingresar a Estados Unidos después de ser deportados. En Chicago los capturados fueron al menos 48.

Durante una conferencia de prensa con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente Trump dijo que su administración está sacando a personas con antecedentes criminales y que esto responde a sus promesas de campaña: “Yo dije al principio vamos a sacar a los malos…”.

Activistas repudiaron la política migratoria de la actual administración y los operativos de ICE porque alegan que la mayoría de los inmigrantes son gente trabajadora y no “criminales o que han cometido faltas graves”. Según López estos operativos solo están causando pánico y temor en la comunidad indocumentada. “Venimos a trabajar a luchar por un mejor futuro y no a cometer delitos”, indicó.

“Vamos a resistir las deportaciones”

Desde la perspectiva de Emma Lozano, pastora de la Iglesia Metodista Lincoln, en el barrio de Pilsen, la administración del presidente Trump le ha declarado “la guerra” a la comunidad latina. “Con sus acciones Trump no está diciendo que no nos quiere y nos quiere sacar de este país, pero nosotros vamos a resistir las deportaciones”.

Saúl Arellano, miembro del grupo Fuerza Juventud, instó a la comunidad indocumentada a educarse sobre sus derechos y asesorarse con un abogado antes de acudir a corte con un oficial o juez de inmigración. “Cuidado, antes de ir a una cita con las autoridades migratorias busque el consejo legal”, comentó Arellano.

Lozano sugirió al liderazgo religioso local que abra las puertas de sus iglesias como santuarios para indocumentados y exhortó a que se eduque a la comunidad por medio de talleres informativos sobre sus derechos como inmigrante y dio algunas recomendaciones. “No abra la puerta de su casa si desconoce quién toca su puerta, está en su derecho de no dejar entrar a alguien si no tiene una orden judicial y esta orden tiene que tener el nombre suyo. No firme ningún papel, no diga nada acerca de su estatus migratorio”, destacó Lozano.

Talleres de defensa para la comunidad

Talleres organizados por Comunidades Organizadas contra las Deportaciones (OCAD). Para más información llamar al teléfono: (773) 234-5958.

-Chicago: ¿Ciudad Santuario?

18 de febrero. 5646 S. Karlov Ave., Chicago. 11 am a 12:30 pm

-La lucha contra las deportaciones

25 de febrero. 2329 S. Troy, Chicago. 10 am a 11:30 am