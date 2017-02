Jennifer López vuelve a encender Instagram mostrando más de la cuenta

La cantante de 47 años asegura sentirse más cómoda que antes con su cuerpo

Si hablamos de sensualidad en las redes sociales, Jennifer López es la reina.

‘La diva de El Brox’ volvió a calentar a sus fanáticos cuando publicó en su cuenta de Instagram un corto vídeo de un adelanto de lo que será la nueva temporada de la serie Shades of Blue, que se estrenará el próximo 5 de marzo en el canal NBC.

“Muéstrame lo mejor Shades of Blue”, se lee en el calce del Gif publicado por la artista en la que se ve a una provocativa JLo metida en su personaje de la detective Harlee Santos con tan solo una bata sin abrochar con tremendo escote y su mostrando su envidiable abdomen.

La cantante de 47 años asegura sentirse más cómoda que antes en su propia piel.

“Nunca aprecié mi cuerpo ni mi físico en mis veinte años. Ahora estoy como, ¡Mírame! ¡Mírate! Pero no de una forma arrogante, simplemente me valoro como no lo hacía con esa edad. Me gustan las cicatrices que tengo”, confesó en una entrevista con la revista W.