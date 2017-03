Mira bien, porque estas fotos de valientes mujeres rompen todos los moldes

La fotógrafa Julia Busato muestra a chicas que se niegan a cumplir los estándares sociales

Mujeres de todas las formas, edades, estaturas, colores de piel, con y sin tatuajes, de cabello largo, corto, lacio, rizado e incluso algunos hombres, son los modelos de la serie “Maniquí, mujeres que no quieren entrar en el molde” de la fotógrafa canadiense Julia Busato.

Desde hace más de un año, decenas de chicas de la vida real han posado para el lente de Busato en desnudez, pero sosteniendo un maniquí que cubre el cuerpo de la mayoría de ellas, para ilustrar la idea de que los moldes sociales y de belleza no ajustan a todas las mujeres.

La fotógrafa comparte sus fotos en Facebook, donde su proyecto ha recibido opiniones favorables, pero también ataques a los cuerpos de las modelos. Al respecto, Busato dijo a CBCNews que se siente culpable de haber puesto un poco el peligro a sus modelos: “Inyectan odio hacia ellas. Me duele. Sólo las atacan sin ninguna razón en particular“.

Además, Facebook también ha hecho lo suyo. Hace poco canceló temporalmente la cuenta de Busato alegando desnudez explícita, aunque las fotos aparecen encuadradas y tratadas digitalmente para cumplir las reglas establecidas por la red social.

La siguiente fue una de las fotos reportadas por Facebook. La modelo es Adina Ingram, quien accedió a posar para este proyecto el año pasado, cuando cumplió 40 de edad y terminó con su matrimonio de 21 años. Fue la primera vez que posó desnuda y, según la misma Ingram, ha sido una de las mejores cosas que ha hecho.

Pero a pesar de la censura y los ataques, Busato dice que las agresiones la han ayudado a impulsar su proyecto aún más. “Sólo quiero que todos se sientan bien consigo mismos”, señaló.

El álbum “Women Who Don’t Want to Fit the Mold” ha sido compartido más de 250,000 veces en Facebook y tiene miles de comentarios.