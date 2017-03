La razón por la que Trump enfureció con su yerno favorito Jared Kushner

El esposo de Ivanka Trump se fue a esquiar mientras el presidente cabildeaba su reforma sanitaria

Justo cuando el presidente Donald Trump necesitaba más a su yerno favorito y uno de sus principales asesores, Jared Kushner, éste se encontraba disfrutando la nieve en Austin, Texas.

El mandatario estaba furioso porque Kushner no estuvo para apoyarlo en las negociaciones de su reforma de salud, que no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada, indicaron reportes a los que tuvo acceso The Independent.

Sin embargo, no sólo Kushner dejó sólo a su suegro, también su hija Ivanka y su hermano Eric, con quienes se tomó una imagen que fue publicada por la esposa del último, Lara Lea Trump en su cuenta en Instagram.

El congresista Paul Ryan convenció al presidente Trump retirar su proyecto de ley para desaparecer el “Obamacare”, ya que no tenía los suficientes votos para que fuera avalada.

Ese mismo día, el viernes 24, Kushner estuvo de vuelta a la Casa Blanca, pero ya fue demasiado tarde para cabildear a favor de su suegro.

El mandatario republicano expresó su molestia por la derrota legislativa y acusó este domingo a los demócratas de impedir el avance de su reforma.