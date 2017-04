Pusho, la última sensación del regaetón que nació en Facebook

Lo suyo es la improvisación con la que se hizo famoso primero en las redes sociales

Tras conquistar las redes sociales difundiendo vídeos improvisando temas, el reguetonero puertorriqueño Héctor Emmanuel Birriel, conocido como Pusho, ya se ubica entre los principales artistas de su género, logrando colaboraciones con las figuras más importantes del cadencioso ritmo.

Y es que desde que Pusho publicó su primer vídeo en la página “Freestyle Manía” en Facebook improvisando como un pasatiempo mientras trabajaba en una empresa de muebles, comenzó a ganarse el respaldo de miles de seguidores, hasta que otros reguetoneros le pedían que colaboraran con ellos en sus temas.

En entrevista hoy con la agencia de noticias Efe, Pusho recordó que su primer éxito fue “El combo me llama“, el cual posteriormente se convirtió en un “remix” (remezcla), donde participan Daddy Yankee, Farruko, Cosculluela, Benny Benni, D.OZ y El sica.

“De la primera, la saqué del parque”, aseguró Héctor Birriel Caraballo, nombre verdadero de Pusho, de 27 años y padre de dos hijas.

Pusho relató que al principio de su carrera, sus seguidores lo apodaban “Mr. Like”, por la cantidad de “likes” que obtenía en Facebook, pero como poco a poco se comenzó a posicionar entre los principales reguetoneros, su seudónimo cambió al “MVP” (Jugador Más Valioso).

Otros temas que elevaron la carrera de Pusho fueron “La realidad”, “El precio de la fama”, así como “Te fuiste” junto a Ozuna, el “remix” “Soy un problema” con Daddy Yankee, Farruko y D.OZI, y el otro “remix” de “Tírense” junto a J King y Maximan, Tempo, El Sica, Randy, Guelo Star, D.Ozi, Genio y Polakan.

“En cuestión de música, yo me destaco por la versatilidad, y también porque no compongo mis canciones. Lo que aparecen en las canciones son improvisaciones“, señaló Pusho.

Gracias al éxito, Pusho era invitado a presentarse en espectáculos alrededor de la isla, quitándole horas de sueño para irse a trabajar en la tienda de venta de muebles, quedando despedido de la empresa, pero con su respaldo de que había cumplido su meta artística.

“El público ha sido todo para mí. Estoy agradecido de todos los que aportaron a mi formación y desarrollo musical porque así soy un mejor artista. No permito que distracciones afecten mi norte, porque tengo una responsabilidad con mi público, a quien único me debo”, resaltó Pusho.

El cantante urbano contó además que mientras trabajaba vendiendo muebles y a su vez conquistaba las redes sociales, los clientes le pedían que se tomara fotos con él, momentos humildes que aún recuerda y que lo mantienen con los pies sobre la tierra.

“En cuestión de la vida he tenido que bregar con la fama, aunque no me gusta ser famoso, sino que me gusta salir con mi familia a comer. Soy artista, pero también soy calle y eso es lo que a la gente le gusta”, contó.

Y con tan solo tres años de carrera en el reguetón y un primer disco en solitario publicado, “Rookie of the year” (Novato del año), el artista boricua se describe como “un bebé” en la música, pues según él “me falta por aprender y madurar”.

Pusho adelantó que se suponía que en el verano lanzara su segundo disco, “El MVP”, que incluirá las colaboraciones de Arcángel, De La Ghetto y el dúo de Zion y Lennox, pero lo pospuso para octubre o fin de año, porque incluirá nuevos cantantes invitados, los cuales no reveló.

Y así como logró su meta de convertirse en una estrella a través de las redes, Pusho sostuvo que respalda a todo artista novel que desea conquistar sus sueños.

“Si sabes que tienes talento, tienes que buscar por donde meterte y dejar la vagancia“, subrayó el artista, quien también ha grabado con el colombiano Maluma, pero aún le quedan otros destacados reguetoneros, como Don Omar, Nicky Jam y J Balvin.