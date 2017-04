Rashel Díaz nos cuenta los secretos de Thalía, Luis Fonsi y Shakira

"Jamás me hubiese imaginado que Thalía tuvo un enfrentamiento con su madre, que en paz descanse, cuando empezó su relación con Tommy Mottola"

Rashel Díaz está lista para presentar por cuarto vez ‘Detrás de La Fama’, el especial pre- Premios Billboard Latinos que se verá este sábado a las 10/9 PM Centro por la cadena Telemundo en donde la periodista entrevistará nada más y nada menos que a Luis Fonsi, Shakira y Thalía.

En exclusiva hablamos con la presentadora de ‘Un Nuevo Día’, quien nos dio una adelanto y nos contó cómo se prepara para conducir la alfombra de los premios este próximo jueves a las 8/7 Pm Centro por Telemundo.

Pregunta: En este nuevo ‘Detrás de la Fama’, pudiste juntar a Luis Fonsi, Shakira y Thalía, ¿cómo lo hiciste?

Rashel Díaz: Yo sé (risas)… Este es el cuarto año que lo realizamos y eso es lo lindo de este tipo de programas, que permite poder reunir a este tipo de estrellas que son tan reconocidas, y que a lo mejor casi nunca tenemos el tiempo de sentarnos por largo rato a conversar con ellos de todo lo que es su vida, lo que fue y lo que hacen actualmente, y en este ocasión tiene que ver con estrellas que están como finalistas en muchas categorías o van a actuar en la noche de los Premios Billboard.

P: Además estrellas que pueden pasar años antes de poder hacerles una entrevista.

RD: Correcto. De hecho yo no me encontraba con Thalía y con Shakira hace mucho tiempo, desde que estaba yo haciendo ‘Luces, Cámara, Acción’ en el noticiero… Fue un lindo reencuentro, y sobre todo como los artistas saben a lo que van, que van a estar bastante tiempo sentaditos y que vamos a conversar de todo, uno puede darse el lujo de ir preparando el ambiente, comenzando con preguntas de su niñez, y uno va como creando ya la atmósfera para poder hablar más a fondo a lo mejor de temas que son un poco incómodos o que no son historias tan bonitas de su vida, pero que ellos están dispuestos a contar y a compartir con el público. Así que creo esa oportunidad es muy valiosa y que nos encanta y que se al público le va a gustar mucho.

P: Cada una de las celebridades que entrevistaste, son diferentes. ¿Qué te llevaste de cada una de las entrevistas?

RD: De Thalía me llevé una gran calidez, porque habló de todo, inclusive del amor a su padre, de ese primer beso que le dio a su padre que quizás, por así decirlo expresado por ella misma, la traumatizó. Vi una Thalía muy sensible, muy fuerte. Uno la ve delgadita, bajita, pero ella es una mujer fuerte que ha enfrentado las dificultades de la vida con esa sonrisa, pero que ha tenido que tomar decisiones importantes. Jamás me hubiese imaginado que ella tuvo un enfrentamiento con su madre, que en paz descanse, cuando empezó su relación con Tommy Mottola, entonces son cosas que de verdad yo nunca había escuchado y cuando las he compartido con mis compañeros de trabajo, les ha paso lo mismo.

A Luis Fonsi lo veo de verdad disfrutando tanto de su éxito, que creo se lo merecía tanto con este ‘Despacito’, y también muy abierto. Algo que coincido con los tres, y que, en los tres, lo vi, lo pude palpar, y estoy segura que la gente va a palpar lo mismo es además de su sencillez, la apertura a contar cosas, y creo que a eso lo ha hecho las redes sociales. En este caso Shakira lo confiesa que las redes sociales han ayudado a que su relación con el público y con los fanáticos sea como más directa… En vez de esperar a un publicista, una entrevista, a un reportero, ya ella dice lo que quiere decir, y lo oyen directamente de su boca, entonces creo también ha suavizado ese altar donde estaban los artistas y la gente los podía sentir inalcanzable.

P: ¿Cuál ha sido esa pregunta difícil o incómoda que le has hecho a cada uno?

RD: Mira con respecto a Thalía fui un poco cuidadoso por la parte sentimental hablar de la muerte de su madre, y también de la situación con las mujeres de su vida, con sus hermanas, fui muy cuidadosa, lo conversé con ella antes de la entrevista. Con Luis, todo el proceso de su divorcio, pero habló muy claramente y muy tranquilamente. Y en el caso de Shakira la parte de sus hijos, ella es privada, la convivencia con Piqué, si piensa tener más hijos, su embarazo, de todo un sinfín de cosas que sabemos a cualquier artista puede, quizás, darle como miedo o temor o simplemente no querer hablar de eso.

P: Además de este especial, tienes nuevamente a cargo la conducción de la Alfombra de los Premios Billboard Latinos, ¿cómo te preparas?

RD: ¡Ay Dios mío! Es una cosa seguida de la otra. Siempre digo que ya cuando llega febrero no paro hasta después que termina Billboard, y ahí es cuando más o menos respiro. Uno tiene que prepararse todo el tiempo, creo que me ayuda mucho mi programa diario de ‘Un Nuevo Día’, porque estás hablando constantemente de música de artistas, sabes lo más actual porque es en vivo, entonces yo creo que eso me da mucho material. Nunca voy a una alfombra sin saber si están como finalistas, en cuántas categorías, las canciones que más se escuchan, los nombres… Soy muy mala para los nombres ¡fatal!, por eso trato de prepararme mejor aún en esa parte de no olvidarme.

P: Y la pregunta del millón: ¿cómo será tu vestido?

RD: ¡Ay mi madre!, yo diera la vida para que pusieran un uniforme para ir a Billboard, deberían poner uno que dijera ‘Telemundo’, me sacarían un estrés de encima. Te juro… A mí me gusta la comodidad, entonces busco que los vestidos esté cómoda, siempre me ayuda algún estilista, he trabajado con Claudia Zuleta y Karla Birbragher… Este año estoy con Karla haciéndome todo, ella me conoce a la perfección, hace muchos años que trabajamos juntas. Lo hará un diseñador venezolano que se llama Douglas Tapia, que hace un trabajo buenísimo, bello, elegante con telas que son cómodas, que no se estrujan, que me van a quedar a mí como me gustan que no me tengo que estar preocupando que si la falda no se estiró, que si se dobló.