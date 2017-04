Aaron Carter reveló los motivos de su extrema delgadez

El cantante recurrió a las redes sociales para desmentir algunas de las teorías que han circulado sobre el físico tan delgado que luce desde hace varias semanas

El cantante estadounidense Aaron Carter, conocido tanto por ser el hermano menor del Backstreet Boy Nick Carter como por la fulgurante carrera de ídolo juvenil que protagonizó hace casi dos décadas, ha recurrido al altavoz que le proporcionan las redes sociales para desmentir con rotundidad algunas de las teorías que han venido circulando sobre el físico tan delgado que luce desde hace varias semanas, una situación de la que él mismo ha querido explicar las razones para no dar pie a más conjeturas innecesarias e incluso ofensivas.

“Por cierto, si de verdad quieren saber por qué estoy tan flaco, les diré que a los 19 me descubrieron una hernia de hiato. No elegí estar como estoy, así que sean un poco más amables conmigo“, ha escrito claramente molesto en su cuenta de Twitter. “Es una dolencia relacionada con el estrés que afecta directamente a mi apetito, así que tendré que disculparme por ser como soy. Básicamente tengo un desorden alimenticio”, añadió en otro mensaje publicado en su cuenta.

By the way y'all wanna know why I'm so skinny? It's because @ 19 i was diagnosed with a hiatal hernia, I didn't choose that. be kind to me.. — Aaron Carter (@aaroncarter) April 26, 2017

It's a terrible stress condition that affects me having an appetite and I'm sorry this is the way I am. Basically I have an eating disorder. — Aaron Carter (@aaroncarter) April 26, 2017

Lejos de limitarse a informar a sus seguidores, y sobre todo a aquellos que se han dedicado a burlarse de su actual anatomía en los últimos tiempos, de las consecuencias que se desprenden de sus problemas del aparato digestivo, Aaron parece haberse visto en la obligación de defender la veracidad de sus alegaciones citando primero a su hermano como testigo de toda su odisea y, posteriormente, negando que la delgadez se deba a un hipotético consumo de drogas.

“No, no consumo drogas y sí, siento mucho dolor. No he parado de trabajar desde que tenía siete años, y llevo 22 sin parar. Todavía no lo he hecho. Si alguno de mis fans se siente decepcionado por mi situación o directamente les avergüenzo, lo siento mucho. Es posible que ahora mismo no me encuentre en el momento que me gustaría vivir, pero al menos me siento un poco mejor que antes”, apuntó en otra serie de tuits, justo después de tratar de apelar en otro mensaje a los internautas más escépticos.

No I don't do drugs, yes I feel pain, I haven't stopped working since I was 7 years old 22 years later and I still won't give up. — Aaron Carter (@aaroncarter) April 26, 2017

Any of my fans who I let down or made them embarrassed to be my fans anymore I'm so sorry. I will never stop trying to win your hearts back. — Aaron Carter (@aaroncarter) April 26, 2017

“Si no me creen, pregunten a mi hermano, que estaba conmigo cuando me lo diagnosticaron. Lo siento, pero yo no he decidido ser así, ojalá pudiera tener una apariencia más saludable o comer más. Esta vida que llevo no es precisamente una fuente de estabilidad”, confesó.

If you don't believe me ask my brother he was there when I was 19 diagnosed. It's a stress eating disorder, I'm sorry I didn't choose this. — Aaron Carter (@aaroncarter) April 26, 2017