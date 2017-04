Fans de Carmen Dominicci critican su regreso a Univision

La expresentadora de Primer Impacto regresó a la cadena de la que fue despedida rodeada de polémica

La que fuera presentadora del programa “Primer Impacto” durante tres años años y que fue despedida hace 9, a pocos días de anunciar su divorcio de su excompañero en aquel programa, Fernando del Rincón, regresaba esta semana a la cadena que le dio la espalda para promocionar sus nuevos proyectos profesionales en el programa “Despierta América”.

En aquel entonces la decisión de la televisora fue duramente criticada y , aunque nunca hubo confirmación oficial, muchos señalaron la ruptura del matrimonio y la situación incómoda que eso generaba entre las principales causas del despido.

La separación de del Rincón fue de lo más escandalosa, ya que la pareja no había cumplido ni un año de casados cuando se publicó una explosiva pelea que ambos tuvieron en República Dominicana, donde se encontraban para asistir a una boda.

El anuncio de la televisora llegó poco después de aquel incidente y del comunicado en el que Dominicci confirmaba el divorcio y, desde su despido no había regresado a sus platos hasta ahora.

“No puedo creer que después que las despiden… que se van a la competencia, que dan declaraciones que las despidieron vilmente, luego se van de la competencia, luego más declaraciones, luego univision les mueve la mano y con la plata baila el mono, perdón fui muy dura pero mejor cuando las vuelvan a despedir quédense calladas diciendo extraño ese lugar”, escribió una televidente en forma de tuit.

Finalmente, la presentadora contestó a los comentarios explicando sus motivos para regresar.

“No hablen sin saber queridas… Voy invitada a hablar de mi compañía Carmen Dominicci Trotamundos. Además ninguna de las personas que me despidió trabajan allí ya… Y no, nadie me paga por esto….:)”.