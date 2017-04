Thalía revela en Instagram detalles del vestido que llevará a la gala del Met

Counting down the days until the #MetGala! Final fittings are almost done. 👗 ¡Contando los días para la Gala en el Met! Ya casi lista con vestido elegido y entallado. 😉 #NYC #TheMetGala #TheCostumeInstitute #themetropolitanmuseumofart

A post shared by Thalia (@thalia) on Apr 26, 2017 at 5:24pm PDT