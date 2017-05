JC Chávez padre le puso picante a la insípida conferencia de prensa de Canelo-Chávez Jr.

La leyenda del boxeo mexicano sabe que sus peleas paralizaban a los mexicanos y espera que el pleito entre su hijo y Canelo

Mientras que Canelo y Chávez Jr. hicieron sus entradas a ritmo de mariachi, fue la leyenda del boxeo quien le puso sazón a la tranquila conferencia de prensa que tuvieron en el Ka Theatre del MGM Grand previo a la gran pelea de este sábado.

Julio César Chávez padre recordó que cuando peleaba, México se paralizaba, y expresó que cree que esta pelea tendrá el mismo efecto en la fanaticada mexicana.

“Creo que esta pelea es similar o más grande que las mías. Esta pelea va a paralizar a todo México”, dijo Chávez que resaltó estar muy satisfecho de la preparación de su hijo. Luego, el que es considerado por muchos el mejor peleador mexicano en la historia, recordó una frase de “Canelo” y remató: “Vamos a dejarnos de mamadi… y el sábado vamos a ver de que cuero salen mas correas”.

Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr. cruzaron sus últimas palabras con los medios antes de su gran combate, ambos se dijeron listos.

“Me siento listo, me siento contento que la pelea sea en unos días. Vengo a ganar no solo a pelear. Ya no hay mucho que decir, todo se dijo en el pasado. Estamos listos para ganar”, dijo Chávez Jr., a quien se le veía nervioso mientras llegaba su turno de hablar.

“De mi parte pondré todo para que esta pelea quede en la historia del boxeo mexicano. Estamos listos”, agregó Álvarez.

Canelo y Chávez Jr. se miden este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas en un combate pactado en las 164.5 libras sin título de por medio.