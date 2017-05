Zoe Saldaña, del verde al azul

La actriz estrena "Guardians of the Galaxy Vol. 2" con la mente puesta en el rodaje de "Avatar 2" este verano

Este viernes se estrena “Guardians of the Galaxy Vol. 2” -que apunta a destrozar el box office- en la que podremos ver de nuevo a Zoe Saldaña pintada de verde para interpretar a la bella Gamora. Hablamos con la actriz neoyorquina al día siguiente de la premiere mundial en Los Ángeles en la que, pese a asistir enferma se robó todas las miradas.

“Estoy sumamente resfriada. Acuérdate, tengo tres niños. El chiquito está enfermo y yo me enfermé con él”, nos contó Saldaña, que ya se prepara para ponerse el maquillaje azul este verano y rodar la esperadísima secuela de Avatar.

P: ¿Qué novedades trae Guardians 2?

Zoe Saldaña: El objetivo de esta película es entretener a la audiencia, principalmente a la audiencia que se enamoró de la franquicia y que pidió una secuela. El director les quería dar a ellos más acción, más chistes, más drama, más de todo. Pero lo que más me gusta es que no tenemos que pasar tanto tiempo introduciendo tantos personajes como en la primera.

P: ¿Cómo es el ambiente de rodaje en una segunda parte? ¿Es más fácil rodar una secuela porque ya se conocen todos?

Z.S.: Si nos caemos bien, es fácil. Y normalmente siempre se cae bien, jajaja. Pero aunque es un ambiente muy relajado, no deja de ser un ambiente profesional. Todo el mundo llega a tiempo, todo el mundo da lo mejor de sí, porque saben que hay más de 500 personas que vienen todos los días a trabajar en este proyecto además de ti y dependen de tu profesionalismo.

P: Repites con Chris Pratt (Star-Lord), a quien le está yendo muy bien y cada vez es más estrella…

Z.S.: Trabajar con él es increíble. Es una persona sumamente humilde y muy talentosa. Y siempre está “presente”, le tiras una cosa y él te la tira “p’atrás”… También es muy caballeroso, muy profesional. Ha luchado mucho por lo que tiene. Yo creo que él nunca se va a permitir olvidarse de eso.

P: También están las voces de Vin Diesel (Groot) y Bradley Cooper (Rocket Raccoon), ¿coincides con ellos trabajando o se graba separado de lo que hacéis en cámara?

Z.S.: Bradley y Vin fueron al set en Atlanta a reunirse con James Gunn [el director], pero en realidad no estamos con ellos en el día a día. El que nos asiste haciendo las presentaciones de Rocket es el hermano de James Gunn, Sean Gunn, y que también hace el papel de Kraglin. Ya lo hizo en la primera película y gracias a él nosotros tenemos una idea y una esencia de Rocket en el rodaje. Después James Gunn vuelve a Los Ángeles y se reúne con Vin y Bradley y ahí se pasan unas cuantas semanas hablando de lo que van a hacer y se ponen a grabar en estudio. Ayer después de la premiere estuve con James Gunn y le dije que mis felicitaciones a Vin y Bradley por el trabajo, porque para hacer sido actores que sólo han prestado a su voz, le dieron una esencia muy linda a sus personajes.

P: Tu maquillaje verde es impresionante…

Z.S.: Es un excelente equipo que siempre está estudiando cómo pueden mejorar el maquillaje. Se tarda cuatro horas en ponérselo. En la primera película eran cinco, así que hemos hecho un poquito de progreso.

P: ¡Cuatro horas cada día!

Z.S.: ¡Y como 43 días de rodaje!, jajaja.

P: Qué paciencia…

Z.S.: No te puedo ni explicar… Quitárselo es mucho más rápido, como de 45 minutos a una hora. Para Dave Bautista (Drax the Destroyer) es diferente. Él se lo pone en dos horas, pero tarda hora y media en quitárselo porque el maquillaje se lo pegan a la piel y tienen que sacárselo con vapor, como sudarlo, y luego se lo arrancan del pecho.

P: ¿Dices que el tuyo se quita rápido pero tardas casi una hora?

Z.S.: Con paciencia… No es el tipo de pintura que si tú la sobas, se va. Tienes que ponerle un aceite arriba, esperar que el aceite la derrita… entonces te la quitas con unas toallas caliente… pero como quiera dura una hora. Y también me gusta tomarme mi tiempo porque no quiero maltratarme la piel. Siento que ya mi piel está pasando por un proceso más traumático y si yo la maltrato quitándome el maquillaje puede que la hiera mucho.

P: Este verano arrancas el rodaje de “Avatar 2”. Recuperas a “Neytiri”, un personaje que fue muy importante para ti en su momento.

Z.S.: De verdad que tengo mucho ganas. Hemos tardado cinco años, esperando que nos llamen para filmar y ya estoy lista porque en todas las entrevistas me preguntan y ya la gente se va a rendir, jajaja.

P: En Orlando van a abrir “Pandora, the world of Avatar”, una zona de Animal Kingdom basada en la película.

Z.S.: ¡Sí! Voy a ir a la inauguración a finales de mayo.