Víctor Espinoza y el Derby de Kentucky: ‘Lo quiero ganar otra vez’

El jinete mexicano admite que Gormley no es un caballo tan fuerte como American Pharoah, pero tiene posibilidades

El jinete mexicano Víctor Espinoza, quien se prepara para buscar este sábado su cuarto triunfo en el Derby de Kentucky, resume en pocas palabras cómo se enfoca para la carrera más importante del hipismo mundial: “Mientras esté ahí en la carrera creo que tengo chances de ganar”.

Han pasado dos años desde que Espinoza y American Pharoah hicieron historia cuando conquistaron la Triple Corona al ganar en Kentucky, el Preakness Stakes y Belmont Stakes. Nadie lo había conseguido desde 1978.

En el Derby de este año, Espinoza, de 44 años, estará montando a Gormley, al que condujo al triunfo en el Derby de Sana Anita. En esa ocasión, su estrategia fue venir de atrás.

“Siempre lo he querido correr de atrás. Pensé que si me iba para adelante se me iba a cansar”, explicó Espinoza. “No creía que iba a ganar, la mejor manera era sacarlo un poco para atrás y dejarlo correr al último”.

Gormley no es un caballo tan poderoso como American Pharoah o California Chrome, este último con quien Espinoza se acercó a ganar la Triple Corona en 2014.

“Pero es un caballo noble. Puede correr de enfrente y de atrás. Eso es lo que me gusta más de él ahorita. Es un caballo un poco juguetón, pero a la vez emocionante y alegre”, dijo Espinoza sobre el potro tresañero, quien aparece en las apuestas 15 a 1 a ganar la carrera.

Los mayores favoritos para la 143 edición del Derby de Kentucky eran hasta el jueves Classic Empire (4 a 1), Always Dreaming (5-1), McCraken (5 a 1) e Irish War Cry (6 a 1).

Y si bien Gormley no es en la opinión de Espinoza un caballo tan fuerte, él piensa que los contrincantes tampoco lo son.

“Gormley está en el mismo nivel de todos los que van a correr en el Derby”, dijo. “American Pharoah era un caballo especial. California Chrome también. Gormley es totalmente diferente de los otros dos”.

Espinoza ya está en Kentucky y sólo tiene una cosa en mente.

“Lo único que he pensado es en el Kentucky Derby, que lo quiero ganar otra vez”, dijo el jinete nacido en Tulancingo, Hidalgo, que será inducido al Salón de la Fama del National Museum of Racing’s de Saratoga Springs el próximo 4 de agosto.