Real Madrid y Juventus se reencuentran en una final de Champions tras 19 años

El fútbol español intentará conseguir su decimoséptimo título. Encabeza la tabla histórica con 16, cuatro más que Italia y que Inglaterra

Real Madrid y Juventus, que han eliminado a Atlético de Madrid y Mónaco, respectivamente, se reencontrarán en la final de la Liga de Campeones diecinueve años después de medirse en Amsterdam el 20 de mayo de 1998.

En aquella oportunidad se proclamó campeón el Real Madrid, al vencer por 1-0 con tanto del delantero montenegrino Predraj Mijatovic.

El Real Madrid buscará la duodécima tras ganar en 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 y 2016, y el Juventus su tercera corona de la máxima competición continental tras lograrla en 1985 y 1996.

El conjunto madrileño también fue subcampeón en 1962, 1964 y 1981, por lo que esta será su decimoquinta final, en tanto que el italiano perdió las finales de 1973, 1983, 1997, 1998, 2003 y 2015,

así que jugará por novena vez el partido definitivo.

Año Sede Campeón Subcampeón Resultado ==== ===== =============== ============== ========= 1955/56 París REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 4-3 1956/57 Madrid REAL MADRID (ESP) Fiorentina (ITA) 2-0 1957/58 Bruselas REAL MADRID (ESP) Milán (ITA) 3-2 1958/59 Stuttgart REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 2-0 1959/60 Glasgow REAL MADRID (ESP) Eintracht F. (ALE) 7-3 1960/61 Berna BENFICA (POR) Barcelona (ESP) 3-2 1961/62 Amsterdam BENFICA (POR) Real Madrid (ESP) 5-3 1962/63 Londres MILÁN (ITA) Benfica (POR) 2-1 1963/64 Viena INTER MILÁN (ITA) Real Madrid (ESP) 3-1 1964/65 Milán INTER MILÁN (ITA) Benfica (POR) 1-0 1965/66 Bruselas REAL MADRID (ESP) Partizán (YUG) 2-1 1966/67 Lisboa CELTIC (ESC) Inter Milán (ITA) 2-1 1967/68 Londres MANCHESTER U (ING) Benfica (POR) 4-1 1968/69 Madrid MILÁN (ITA) Ajax A. (HOL) 4-1 1969/70 Milán FEYENOORD (HOL) Celtic (ESC) 2-1 1970/71 Londres AJAX (HOL) Panathinaikos(GRE) 2-0 1971/72 Rotterdam AJAX (HOL) Inter Milán (ITA) 2-0 1972/73 Belgrado AJAX (HOL) Juventus T. (ITA) 1-0 1973/74 Bruselas BAYERN M.(ALE) (D) At. Madrid (ESP) 1-1/4-0 1974/75 París BAYERN M.(ALE) Leeds Utd. (ING) 2-0 1975/76 Glasgow BAYERN M.(ALE) Saint-Etienne (FRA) 1-0 1976/77 Roma LIVERPOOL (ING) Borussia M. (ALE) 3-1 1977/78 Londres LIVERPOOL (ING) Brujas (BEL) 1-0 1978/79 Múnich NOTTINGHAM (ING) Malmoe (SUE) 1-0 1979/80 Madrid NOTTINGHAM (ING) Hamburgo (ALE) 1-0 1980/81 París LIVERPOOL (ING) Real Madrid (ESP) 1-0 1981/82 Rotterdam ASTON VILLA (ING) Bayern M. (ALE) 1-0 1982/83 Atenas HAMBURGO (ALE) Juventus T. (ITA) 1-0 1983/84 Roma LIVERPOOL (ING)(+) Roma (ITA) 1-1 1984/85 Bruselas JUVENTUS T. (ITA) Liverpool (ING) 1-0 1985/86 Sevilla STEAUA (RUM) (+) Barcelona (ESP) 0-0 1986/87 Viena OPORTO (POR) Bayern M. (ALE) 2-1 1987/88 Stuttgart PSV (HOL) (+) Benfica (POR) 0-0 1988/89 Barcelona MILÁN (ITA) Steaua B. (RUM) 4-0 1989/90 Viena MILÁN (ITA) Benfica (POR) 1-0 1990/91 Bari EST. ROJA (YUG)(+) O. Marsella (FRA) 0-0 1991/92 Londres BARCELONA (ESP) Sampdoria (ITA) 1-0 1992/93 Múnich O. MARSELLA (FRA) Milán (ITA) 1-0 1993/94 Atenas MILÁN (ITA) Barcelona (ESP) 4-0 1994/95 Viena AJAX (HOL) Milán (ITA) 1-0 1995/96 Roma JUVENTUS (ITA)(+) Ajax A. (HOL) 1-1 1996/97 Múnich BORUSSIA D. (ALE) Juventus T. (ITA) 3-1 1997/98 Amsterdam REAL MADRID (ESP) Juventus T. (ITA) 1-0 1998/99 Barcelona MANCHESTER U.(ING) Bayern M. (ALE) 2-1 1999/00 París REAL MADRID (ESP) Valencia (ESP) 3-0 2000/01 Milán BAYERN M.(ALE) (+) Valencia (ESP) 1-1 2001/02 Glasgow REAL MADRID (ESP) B.Leverkusen (ALE) 2-1 2002/03 Manchester MILÁN (ITA) (+) Juventus T. (ITA) 0-0 2003/04 Gelsenkichen OPORTO (POR) Mónaco (FRA) 3-0 2004/05 Estambul LIVERPOOL (ING)(+) Milán (ITA) 3-3 2005/06 París BARCELONA (ESP) Arsenal (ING) 2-1 2006/07 Atenas MILÁN (ITA) Liverpool (ING) 2-1 2007/08 Moscú MANCH. U (ING)(+) Chelsea (ING) 1-1 2008/09 Roma BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING) 2-0 2009/10 Madrid INTER MILÁN (ITA) Bayern M. (ALE) 2-0 2010/11 Londres BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING) 3-1 2011/12 Múnich CHELSEA (ING) (+) Bayern M. (ALE) 1-1 2012/13 Londres BAYERN M. (ALE) B. Dortmund (ALE) 2-1 2013/14 Lisboa REAL MADRID (ESP) At. Madrid (ESP) 4-1 2014/15 Berlín BARCELONA (ESP) Juventus (ITA) 3-1 2015/16 Milán R.MADRID (ESP) (+) At. Madrid (ESP) 1-1 (+) Campeón por penaltis. (D) Se jugó un partido de desempate. - Reparto de títulos por clubes: Con 11: Real Madrid. Con 7: Milán. Con 5: Liverpool, Bayern Múnich y Barcelona. Con 4: Ajax. Con 3: Manchester United, Inter de Milán. Con 2: Benfica, Notthingham Forest, Juventus Turín y Oporto. Con 1: Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburgo, Steaua Bucarest, PSV Eindhoven, Estrella Roja, Olympique de Marsella, Borussia Dortmund y Chelsea. - Reparto de títulos por países: Con 16: España Con 12: Italia e Inglaterra. Con 7: Alemania. Con 6: Holanda. Con 4: Portugal. Con 1: Francia, Escocia, Rumanía y la antigua Yugoslavia.