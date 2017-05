Cómo evitar una estafa con tus impuestos

Dar estos sencillos pasos te ayudará a mantenerte más seguro con tus impuestos

Durante la temporada de declaración de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service o IRS) advierte a los consumidores sobre las estafas que podrían ir tras tu dinero o tu identidad. Aunque las estafas de impuestos son un problema durante todo el año, los consumidores pueden estar especialmente vulnerables mientras completan sus trámites para hacer su declaración.

De acuerdo con una alerta del IRS, miles de personas han perdido millones de dólares y su información personal debido a estafas de impuestos y comunicación falsa del IRS en años recientes.

El año pasado, las estafas relacionadas al IRS eran la queja No. 1 hecha a través de la herramienta de Registro de Estafas del Better Business Bureau, representando hasta el 30% de todos los reportes de fraudes, dice Emma Fletcher, que administra el programa de Registro de Estafas.

Esta alerta del IRS viene a pesar de una represión del pasado octubre de una supuesta red de fraudes que operaba en Estados Unidos y en India, en donde los estafadores haciéndose pasar por agentes del IRS realizaban miles de llamadas amenazadoras a estadounidenses todos los días.

“El operativo en India resultó en una baja significativa en las estafas de impuestos, pero aún estamos viendo mucha actividad,” dice Terry Lemons, un portavoz experimentado del IRS.

Aquí encontrarás formas en que puedes protegerte de algunas estafas conocidas:

Estás bajo arresto

Recibes una llamada telefónica de alguien que pretende ser un oficial del IRS o de alguna agencia local de aplicación de la ley. La persona te dice que tienes una factura tributaria sin pagar y amenaza con arrestarte, deportarte y suspender tu licencia de conducir o tu licencia para ejercer, o alguna otra penalidad a menos que pagues inmediatamente. También te dice que pagues con tarjeta de débito (para que el dinero sea retirado inmediatamente de tu cuenta), tarjeta de regalo o una transferencia electrónica. La persona que llama hasta podría “simular” la información que aparece en la pantalla de tu teléfono para que parezca que la llamada viene de una agencia gubernamental.

En otra estafa por teléfono, un oficial falso del IRS llama a estudiantes y les dice que deben un “impuesto federal de estudiantes” – un impuesto que ni siquiera existe. La persona que llama amenaza al estudiante con arresto a menos que transfiera el pago inmediatamente.

Lo que deberías hacer. Deberías colgar el teléfono, dice Lemons, del IRS. Dice que el IRs nunca te llamará para exigir un pago, y nunca amenazará con arrestarte por no pagar impuestos.

Tampoco aceptes instrucciones específicas de pago, dice. El IRS ofrece muchos métodos de pago y tú puedes elegir el que gustes.

Necesitamos tu número de Seguridad Social

Recibes un correo electrónico que parece ser una factura de impuestos que debes relacionados a la Ley de Cuidados de Salud Asequibles (Affordable Care Act). O podrías recibir un correo que parezca venir del Panel de Abogacía por los Contribuyentes del IRS (IRS Taxpayer Advocacy Panel) que dice que te están enviando un rembolso. En ambos casos, el correo pide tu número de Seguridad Social y el de tu cuenta de banco para confirmar tu identidad.

Lo que deberías hacer. El IRS aconseja que ignores los mensajes que lleguen por correo, mensaje de texto o redes sociales porque no utiliza estas formas de comunicación electrónica para contactar a los contribuyentes. Si recibes un mensaje pero no estás seguro sobre si es legítimo, no respondas ni des clic en ninguna de las ligas. En lugar de esto contacta al IRS al 800-829-1040.

Necesitas descargar un software

Recibes un correo electrónico que parece venir de una compañía de software. Te dice que debes descargar las actualizaciones de software de impuestos de un sitio web. Las descargas resultan ser malware que puede robar información sensible que tengas guardada en tu computadora.

De forma similar, podrías recibir una llamada, correo electrónico o mensaje de texto de un oficial falso del IRS que te pide introduzcas información personal sobre ti mismo en un sitio web del IRS que ha sido objeto de phising. Una vez que entras a este sitio, también podría descargar malware que registre las contraseñas guardadas en tu computadora.

Lo que deberías hacer. Nunca hagas clic a los enlaces de correos electrónicos que sugieran que actualices tu software de impuestos, dice Lemon. Verifica la actualización con una compañía legítima de software o con un profesional de la tecnología primero.

También busca señales de que un sitio no sea auténtico como palabras mal escritas y direcciones web que no coincidan con el nombre del sitio. También puedes dar estos pasos:

· Reporta la estafa al Treasury Inspector General for Tax Administration. El teléfono es 800-366-4484.

· Reenvía correos electrónicos que creas que provengan de estafadores a phishing@irs.gov.

· Contacta a la Unidad Especializada de Protección de Identidad del IRS (Identity Protection Specialized Unit) si crees que alguien ha utilizado tu información personal para declarar impuestos o robar tu identidad. El número telefónico es 800-908-4490.

—Anthony Giorgianni