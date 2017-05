En exclusiva: médico cuenta cómo vivió ataque cibernético desde hospital

La histeria que provocó el virus "WannaCry" en el mundo

BLACKBURN, INGLATERRA.- Alrededor de las 3:00 p.m. del viernes 12 de mayo, el doctor Peter intentó ingresar al sistema electrónico de historiales médicos en el Hospital Royal Blackburn, en Blackburn, Inglaterra, pero tras escribir su login y password la computadora le mostró la imagen que decía que sus archivos estaban “secuestrados” y debía pagar 300 euros (unos 329 dólares) en Bitcoins si quería recuperarlos.

El virus llamado “WannaCry” (“Quieres llorar”) era el culpable y, literal, el médico especializado en padecimientos de la piel y sus compañeros “querían llorar” de la desesperación de no poder ingresar a sus archivos para dar seguimiento a casos médicos, extender recetar y ordenar pruebas especializadas.

“Intenté ingresar a mi computadora para firmar historiales clínicos electrónicos y revisar resultados de laboratorio de mis pacientes, pero no pude hacerlo. El mensaje que me apareció decía: ‘Todos tus archivos han sido encriptados, si los quieres recuperar tienes que pagar 300 euros en bitcoin“, contó en entrevista vía correo electrónico desde Inglaterra.

La preocupación en el hospital aumentó, ya que los pacientes presionaban para obtener citas para exámenes y recetas urgentes, pero no era posible hacerlo, debido a que toda la información debe ser ingresada al sistema del nosocomio, que pertenece al East Lancashire Hospital NHS Trust Hospitals, el mayor complejo en el mundo afectado por el ransomware denominado Wanna Decryptor (también llamado WannaCrypt o WannaCry).

“Un paciente con un severo problema de piel en todo el cuerpo llegó a mi área, pero no pudimos atenderlo debidamente ni registrarlo en el sistema. Eso me impidió ordenar pruebas clínicas adicionales. Lo revisé, pero no pude registrar sus información en el sistema.

“Otro paciente tuvo que esperar casi cinco horas para obtener sus pruebas de sangre. Mis compañeros en otros departamentos no pudieron ordenar ningún exámenes de sangre, rayos X, nada”, contó Peter, de quien hemos cambiado el nombre por confidencialidad.

¿Qué hacer?

Los administradores del Royal Blackburn le pidieron a todo el personal desconectar todas las computadoras y las líneas telefónicas, lo que afectó aún más el trabajo con pacientes.

“Todo se retrasó. Les pedimos a algunos pacientes, con problemas poco urgentes, que volvieran la siguiente semana”, agregó Peter, cuyo horario de labores concluyó a las 6 p.m., pero a esa hora no les dieron instrucción alguna sobre cómo resolver el problema que seguía creciendo.

Este lunes, Peter volvió al hospital y pudo trabajar mejor, pero no hubo posibilidad de ingresar a los historiales clínicos, aunque sí revisar correos y enviar algunas solicitudes de exámenes.

En su página de internet, el East Lancashire Hospitals NHS Trust, que cuenta con cinco hospitales, les pidió a sus empleados laborar normalmente, sobre todo en áreas de emergencia y las áreas de urgencias y unidades de heridas menores.

“La mayoría de los sistemas están trabajando…. se podrán agendar citas para exámenes“, indicó.

Agregó que el equipo de informática sigue reparando el sistema y reemplazando las computadoras y laptops afectadas.

“Le estamos pidiendo al personal y pacientes que entiendan que esto podría retrasar su atención”, señaló.

Aunque se informó que no hay indicios de que los historiales médicos fueran afectados, los médicos no pudieron ingresar a ellos, confirmó Peter.

“(Hoy lunes) pude laborar mejor… pero no fue posible ingresar a los historiales médicos”, dijo.

Para hoy y mañana, varios países reconocieron que el ataque continúe con este ransomware, por lo que se alertó a no abrir correos electrónicos sospechosos.

El ciberataque que golpeó el viernes los sitios de organizaciones en casi 100 países fue muy efectivo, pero fue desactivado por un joven de 22 años, conocido en internet como MalwareTech.