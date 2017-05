Un nene le pidió un vestido a su madre y su reacción se hizo viral

Gabby Porter subió a su cuenta de Facebook la experiencia que tuvo con Alex cuando fue en busca de una prenda para una fiesta

Alex quería un vestido y su madre no se lo iba a negar. Gabby Porter, oriunda de Nueva Jersey, Estados Unidos, publicó en su cuenta de Facebook la experiencia que vivió con su pequeño hijo al ir de compras. Junto a su hermana fueron a buscar un vestido para un evento que tenían al día siguiente y su hijo quería uno también.

“Angie y yo fuimos de compras buscando vestidos para un evento familiar que tenemos mañana y Alex estaba molesto. No entendía por qué no podía obtener «un vestido hermoso» también. Así que dijimos «al diablo» y le compramos un hermoso vestido”, contó Gabby en su cuenta de Facebook.

La publicación se viralizó y el video fue visto casi 10 millones de veces. Gabby se sintió orgullosa de la decisión de su hijo y les envió un mensaje a todos los padres y madres del mundo: “Deja de decirle a tus hijos que no pueden tener cosas sólo porque no quieres que otros te juzguen. Alex no tiene idea de cuáles son los roles de género, él sólo quería un vestido hermoso, porque nosotros estábamos comprándonos uno también”.