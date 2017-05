Turista de 18 años, la víctima fatal del incidente en Times Square

La joven se encontraba con su hermana cuando ocurrió la emergencia

Una joven de 18 años, procedente de Michigan, resultó ser la víctima fatal del incidente en Times Square en el que otras 22 personas terminaron heridas.

La turista se encontraba con su hermana de 13 años cuando un vehículo fuera de control y en dirección contraria al tránsito las arrolló en una acera de la concurrida zona.

Alyssa Elsman visitaba la ciudad con su familia, y el conductor –identificado como Richard Rojas (26) – las impactó a ellas y a otros transeúntes.

Las hermanas fueron arrolladas en la acera, entre la calles 42 y 43.

Elsman fue declarada muerta en el lugar; su hermana fue trasladada al hospital para tratamiento.

El novio de la adolescente dijo a The New York Post que supo que algo “horrible había pasado” cuando no recibió un texto de vuelta por parte de su pareja que, usualmente, contesta rápido.

El incidente se reportó poco antes del mediodía cuando Rojas estaba conduciendo por la Séptima avenida y se subió a la acera en la calle 42. El residente de El Bronx recorrió la acera con su Honda Accord por tres bloques y medio antes chocar contra una poste de metal en la calle 42.

Fue entonces cuando agentes del NYPD arrestaron al veterano de la Marina estadounidense.