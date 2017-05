Jorge Sampaoli se despide del Sevilla ¡Argentina a la vista!

El técnico dirigirá este sábado su último partido en España

Jorge Sampaoli vive sus últimas horas en España. Este sábado será su último partido al frente de Sevilla, que se medirá con Osasuna. Y en este contexto, ya se permite empezar a pensar en la selección Argentina. Como no hay tiempo que perder, hoy saldrá la lista para los amistosos ante Brasil y Singapur, con el toque del hombre nacido en Casilda, aunque sin tener su firma oficial por una cuestión contractual.

“Mi contrato con Sevilla tiene bastantes aristas que me permiten salir. Hay una intención clara de mi país de tenerme como seleccionador y tengo la ilusión desde muy chico de tener esa chance. Una oportunidad que deseché cuando asumí las riendas de Sevilla en esta temporada. Siento que sólo dejaría mi carrera y todo lo que hice para llegar a dirigir en una de las mejores ligas por irme con la selección de mi país, es algo que ahora no podría rechazar”, declaró Jorge Sampaoli en la conferencia de prensa de este viernes, previo a su último encuentro en la Liga de España.

“La realidad la dará el presidente (del Sevilla, José Castro), hay un contrato que respetar y no hay nada aún resuelto. Aunque mi contrato tiene bastantes aristas que me permiten salir”, explicó. “Hoy sí me puedo sentar a hablar porque ya se cumplió el objetivo (con Sevilla), pero ni siquiera está en mis manos”, insistió.

“Que yo sea técnico de Argentina lo tiene que resolver la AFA con Sevilla. No dejo al Sevilla por otro club, sino por irme a la selección. Desde chico que sueño con entrenar a mi país”, dijo. Para salir del club español, la AFA deberá pagar un millón y medio de Euros, según lo que está estipulado en el contrato.

“Nadie me va a sacar del último partido del Sevilla FC, me gané ese lugar y quiero disfrutar de ese momento. El día debe ser una fiesta y no me perdonaría no dirigir este último partido”, dijo con respecto al partido de mañana.