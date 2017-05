Subaru Forester 2018 precio y todos los detalles, según lo anunció Subaru, el fabricante japonés que recién registró su 65to. mes con aumentos consecutivos de ventas en Estados Unidos. Además, se presentó la edición especial Subaru Forester 2.5i Black Edition, que…

Subaru Forester 2018 precio y todos los detalles, según lo anunció Subaru, el fabricante japonés que recién registró su 65to. mes con aumentos consecutivos de ventas en Estados Unidos. Además, se presentó la edición especial Subaru Forester 2.5i Black Edition, que llegará a los concesionarios este verano.

Subaru, que continúa agregando gran valor a sus modelos con una larga lista de sistemas de seguridad, tecnología avanzada y utilidad, cuenta con la Forester 2018 como su modelo más vendido con un precio base de solo $22,795.

La Subaru Forester 2.5i estará disponible en las ediciones Premium, Limited y Touring, equipada con el motor BOXER de cuatro cilindros y 2.5 litros que genera 170 caballos de fuerza, acoplado a la transmisión manual de seis cambios, que forma parte del equipo estándar.

Como opción en las versiones Subaru Forester 2.5i y 2.5i Premium, se puede elegir la transmisión continua variable (CVT) Lineartronic®.

La Subaru Forester 2.0XT estará disponible en las versiones Premium y Touring, impulsadas por un motor BOXER tuebocargado y de enfriamiento interno de cuatro cilindros y 2.0 litros.

Todas las versiones están equipadas con el sistema de tracción total Subaru Symmetrical All-Wheel Drive.

Subaru Forester 2018 precio y todos los detalles

Subaru Forester 2018 Modelo/ Versión Transmisión Código de opción MSRP Total con cargo de distribución y entrega Subaru Forester 2018 2.5i 6MT ‘01 $22,795 $23,710 Subaru Forester 2018 2.5i CVT ’01, ‘02 $23,795 $24,710 Subaru Forester 2018 2.5i Premium 6MT 11 $25,695 $26,610 Subaru Forester 2018 2.5i Premium CVT 12, 13, 14, 15, 16 $26,195 $27,110 Subaru Forester 2018 2.5i Limited CVT 21, 22, 23 $29,395 $30,310 Subaru Forester 2018 2.5i Touring CVT 31, 32 $33,090 $34,005 Subaru Forester 2018 2.0XT Premium CVT 11 $29,495 $30,410 Subaru Forester 2018 2.0XT Touring CVT 31, 32 $36,090 $37,005

Las siguientes son las opciones que se pueden agregar el equipo estándar de la Subaru Forester 2018.

FORESTER 2018 – Paquetes opcionales Precio CODE 01 Standard Model 2.5i No disponible CODE 02 Alloy Wheel Package- incluye ruedas de 17 pulgadas de aleación, rieles de carga y ventanas con sistema automático $600 CODE 11 Standard Model- 2.5i Premium 6MT or 2.0XT Premium CVT No disponible CODE 12 Standard Model- 2.5i Premium CVT No disponible CODE 13 All-Weather Package $500 CODE 14 EyeSight®+ All- Weather Package + Blind Spot Detection/ Rear Cross Traffic Alert $1,695 CODE 15 EyeSight® + All-Weather Package + Blind Spot Detection/Rear Cross Traffic Alert y Power Rear Gate $2,145 CODE 16 Black Edition $1,150 CODE 21 Standard Model- 2.5i Limited N/A CODE 22 Navigation + Equipo de audio Harman Kardon® con amplificadores y parlantes $1,350 CODE 23 EyeSight® + Navigation + Harman Kardon® con amplificadores y parlantes $2,945 CODE 31 Standard Model- 2.5i Touring and 2.0XT Touring (interior Black) N/A CODE 32 Standard Model- 2.5i Touring and 2.0XT Touring (interior Saddle Brown) No disponible

El cargo de Distribución y Entrega es de $915, pero puede variar en los siguientes estados: CT, HI, MA, ME, NH, NJ, NY, RI and VT. En Alaska es de $1,065.