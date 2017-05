Cásate contigo y olvídate de los problemas

Si no has encontrado a tu media naranja, ésta puede ser una alternativa

La “sologamia” es la nueva tendencia en relaciones y ofrece varias ventajas: no tendrás que ponerte de acuerdo con nadie para ver una película en el cine, nadie te será infiel, no tendrás que lidiar con familias políticas ni soportarás el mal humor de nadie; además, tu familia dejará de preguntar por qué no tienes pareja o cuándo tendrás una boda.

Esto porque la sologamia consiste en comprometerse y casarse con uno mismo. Y este tipo singular de relación va en aumento en EEUU.

CBS reporta el caso de Erika Anderson, una chica de 37 años que, en Brooklyn, acaba de celebrar su boda consigo misma. “Es cuando las mujeres se dan ‘el sí’ a sí mismas“, describió la chica que, para el evento, llevó un vestido blanco, un ramo de flores e invitó a sus amigos y familiares.

Anderson decidió casarse consigo misma porque estaba harta de que le preguntaran por qué seguía soltera. Sin embargo, aseguró que sigue abierta a las relaciones e incluso al matrimonio con alguien más.

En la red ya existen varias compañías que se dedican a organizar el gran evento de la boda contigo misma, enfocados básicamente a las mujeres.

IMarriedMe.com ofrece un kit completo para preparar la “autoboda”, que incluye las instrucciones de la ceremonia, un anillo de oro o plata, los votos y tajetas de afirmaciones diarias para renovar el compromiso todos los días.

La compañía de Vancouver, Marry Yourself, ofrece asesoría para organizar toda la fiesta para que no falte nada… sólo el novio.

Así que esta opción puede librarte de muchos momentos incómodos y hacerte protagonista de la boda de tus sueños tal cual la quieres, sin novio ni suegra que den su opinión.