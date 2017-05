Libros para la biblioteca del empresario

Ser empresario es una labor de aprendizaje continuo, libros de gestión, experiencias y psicología ayudan en esta tarea

Uno de los empresarios y filántropos más conocidos del mundo, Bill Gates, cofundador de Microsoft, recomendó hace unos días un libro que calificó como inspirador, The Better Angels of Our Nature. Escrito por el profesor del departamento de psicología de Harvard, Steven Pinker, este no es un libro de negocios sino que reflexiona sobre la historia de violencia en la humanidad para concluir que, con el tiempo, los humanos hemos dejado de ser tan agresivos.

Es algo que puede no cuadrar con las imágines diarias que llegan de zonas de guerra y conflicto en todo el mundo pero en el libro se ofrecen evidencias para cimentar esta teoría que habla de la evolución que ha habido en el ser humano para dejar atrás guerras tribales mucho más sangrientas que las actuales. Gates señaló que para él, una de las cosas más importantes en el libro son “las ideas sobre cómo ayudar a lograr resultados positivos”. Mark Zuckerberg, de Facebook también lo recomendó en 2015.

Por el motivo que señala Gates o por la curiosidad que el tema despierte, es un tomo que muchos empresarios estarán sumando a su biblioteca. De hecho, las ventas de este libro escrito en 2012 han vuelto a activarse fuertemente y es uno de los que más puestos de ventas ha ido escalando en Amazon en apenas días.

Pero hay otros que no deben faltar de los anaqueles de quienes aspiren al empresariado. Estos son algunos de los más celebres y algunos que han leído o han sugerido algunos de los emprendedores que han pasado por estas páginas a lo largo de los años.

The Lean Startup

Publicado en 2011 por Eric Ries, es un libro de cabecera para todo el que crea tener una idea de la que pueda hacer dinero. Ries situa al futuro empresario en una realidad posiblemente inquietante: el camino está lleno de incertidumbres, pero habla de cómo ir eliminando estos territorios inexplorados y encontrar la sostenibilidad de un negocio. Una de las ideas que primero maneja es la del “MVP”, que son las siglas en inglés del “producto mínimamente viable”.

Este MVP es una versión muy básica de lo que se quiere lanzar al mercado (bienes o servicios) cuya misión es verificar la respuesta que se intuye de los clientes con el menor esfuerzo posible. Se trata de validar la empresa. El ejemplo que Ries ofrece es el del fundador de Zappos, Nick Swinmurn, quien tuvo que comprobar si había verdaderamente compradores de zapatos en la red. Antes de liderar su exitosa empresa él mismo compró zapatos en tiendas para mandarlos a los clientes. Al saber que había una demanda, parte del camino quedó abierto.

Tools of Titans (Herramientas de Titanes)

Tim Ferriss ha llevado buena parte de las entrevistas que hace en su popular podcast para motivar y abrir conversaciones empresariales a un libro que está actualmente entre los 10 más vendidos de la sección de Negocios de The New York Times. Se trata de Tools of Titans y en el se habla de las herramientas, habitos, rutinas, estrategias y tácticas vitales o de gestión de las que hablan los más de 200 entrevistados que han pasado por su show. En la presentación que hace del libro, Ferriss explica que este es prácticamente un libro de anotaciones que ha ido haciendo al hablar con celebridades, atletas, científicos y empresarios y explica que él mismo ha seguido mucho de lo que ha aprendido de ellas. Ferriss ya escribió el también conocido The 4 hour work week que estuvo en la lista de los más vendidos durante 75 semanas.

Haz algo con propósito (Start Something That Matters)

Publicado por Blake Mycoskie, fundador de la línea de zapatillas TOMS, ahora expandida, y precursor de la idea One for One. Se trata de un modelo de negocio que no solo se preocupa por los ingresos y el crecimiento de una empresa sino que cada compra procura una ayuda a una persona en necesidad. Algunos empresarios latinos, movidos por la idea de desarrollar un negocio con la intención de ayudar a su comunidad (de origen o adopción) consideran muy especial este libro, Start Something that matters) en el que Mycoskie cuenta, entre otras, la historia de su inspiración y la noción de dar y compartir como parte del modelo de negocio. El libro estuvo semanas en la lista de best sellers del New York Times y sus zapatillas, en muchos de los pies que pisen la calle este verano.

El libro de las startup

El empresario David Kidder publicó este libro (The Startup Playbook) en 2013 y como el anterior recoge lecciones y experiencias de una cuarentena de fundadores de empresas, entre ellos Catherina Fake (fundadora de Flickr), Seth Goldman de Honest Tea o Reid Hoffman de LinkedIn, que descubren qué es lo que funcionó para ellos, cómo dieron el paso para ser pioneros, qué necesitaron, qué fue esencial para su crecimiento. También se descubre las técnicas de algunos de ellos para lidiar con la incertidumbre y se describe el camino que muchos de ellos han recorrido y que inevitablemente es siempre menos glamuroso y más duro de lo que se intuye cuando se ha llegado al éxito.

El mito del líder fuerte

Escrito por el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Oxford, Archie Brown, El mito del líder fuerte, explora y desafía la idea de que los dirigentes que son considerados fuertes, los que dominan el proceso político y a sus colegas, son los más fuertes y relevantes. Es un libro de 2014 del que se pueden extrapolar estrategias de gestión a través de la política, en especial el arte de delegar, colaborar y negociar. Este profesor considera que aquellos que son realmente transformativos son los que saben improvisar, no son dogmáticos, concilian, adaptan y se plantean dudas. En su libro se distinguen varios tipos de líderes políticos y de todos ellos, por lo positivo o descatar lo negativo, se puede aprender.