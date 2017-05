Video: El secreto del hombre que logró un cuerpazo en sólo 12 semanas

Habló de su rutina de alimentación y ejercicio

A los 45 años, quizá muchos hombres y mujeres crean que no pueden volver a tener el cuerpo que tuvieron en sus 20s, o que no pueden lograr una transformación radical en su aspecto. Ben Jackson nos muestra que no es así.

Este padre de familia británico fue aficionado a la vida saludable durante sus años mozos, pero con el tiempo, la vida familiar y sus 3 hijos, poco a poco abandonó la actividad física para convertirse en aficionado de las tartas y las cervezas.

Aunque pensó que no lo lograría, se adhirió a un estricto programa de entrenamiento físico que en sólo 12 semanas cambió su cuerpo por completo: perdió 16.5 libras, disminuyó su grasa corporal a menos de la mitad (del 20% al 9%) e incrementó su masa muscular.

¿El secreto? Cambió muchos de sus hábitos diarios y siguió un plan de la marca nutricionista Myprotein. Dejó de beber, abandonó las barras de chocolate, las bebidas energéticas y se enfocó en realizar 6 comidas moderadas y sanas diarias.

En su menú habitual se encuentran pechuga de pollo a la parrilla, salmón o pescado blanco a la plancha, huevos cocidos, muchas verduras, algunas frutas y batidos de proteína.

En cuanto al ejercicio, sin falta, acudió 5 veces a la semana al gimnasio donde hacía una rutina integral para ejercitar todo su cuerpo. Durante las sesiones, su tasa metabólica basal y su gasto energético eran medidos para calcular sus requerimientos de carbohidratos, grasas y proteína diarios.

Así que en realidad, el secreto de su éxito radica en la disciplina y la constancia.