Arrestan a un hombre tras disparar al azar a vehículos en Miami

MIAMI, FL – Un hombre fue arrestado este lunes tras disparar con un fusil AK47 contra varios vehículos, aparentemente al azar, en una autopista de Miami (Florida) alrededor de las 1:15 am, informó la Policía de Miami-Dade.

Por los menos dos vehículos fueron alcanzados por las balas en la autopista Palmetto, pero no hubo reporte de víctimas ni heridos.

#MDPD recovered this gun used by the suspect in the shooting that occurred this morning #MDPDProtecting https://t.co/0VcwBivj1f—

Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) May 29, 2017