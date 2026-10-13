La exhibición ‘Tinta Ardiente’ destaca los grabados como forma artística para impulsar el cambio social

La exhibición ‘Tinta Ardiente: encendiendo el concepto de comunidad a través de la acción colectiva’ es la nueva muestra en el Museo Nacional de Arte Mexicano, fundado en 1987 y que pronto cumplirá 40 años de servicio.

Dicha exhibición abre el 16 de octubre con una recepción de 6 pm a las 8 pm en este museo localizado en 1852 W. 19th Street, en Pilsen, Chicago. Esta muestra en la Galería Xicago continuará hasta el 21 de febrero de 2027.

Marcela Andrade Serment, una de las dos curadoras de esta exhibición, habló con La Raza para ofrecer más detalles sobre ‘Tinta Ardiente’, compuesta por grabados procedentes del Instituto Gráfico de Chicago, un colectivo de artistas fundado en 2010.

El propósito del colectivo, dijo la curadora Serment, es promover y enseñar la técnica y el arte del grabado.

A la fecha, se nos informó, el Instituto Grafico de Chicago ha publicado ocho portafolios con muestras de grabados para ayudar a enseñar, aprender y difundir esta forma artística.

“El instituto de arte gráfico es un colectivo de 10 miembros que producen obras de arte, o sea grabados, y conviven y están en todo el pais y también en México”, dijo Andrade Serment.

“El trabajo de este colectivo de voluntarios amplifica la visibilidad de artistas Latinx contemporáneos dedicados al grabado y reafirma el poder del arte para impulsar el cambio social y fortalecer la solidaridad”, dice además la información de este museo en su página web.

Detalle del grabado Xiuhcóatl de Resistencia (2026) del Instituto Gráfico de Chicago. (Cortesía de los artistas) Crédito: Cortesía

Este instituto, que sigue la tradición de los grabados que dejó como legado el artista mexicano José Guadalupe Posada, también organiza un festival anual llamado ‘Grabadolandia’.

Este es el único festival gratuito de grabado dirigido por un colectivo latino en el Medio Oeste, nos informó este museo. El festival contribuye a mantener vivo este medio al impulsar a nuevas generaciones de artistas y fomentar iniciativas comunitarias, segun se informó a La Raza.

En ‘Tinta Ardiente’ se exhiben 14 piezas de la colección permanente de este museo. Otras 40 piezas o grabados fueron prestados para la exhibicion y un total de 52 artistas participan en ‘Tinta Ardiente’.

Andrade Serment anteriormente ayudó, como contratista, a curar la exhibicion de hace dos años del arte y raíces en Pilsen del finado artista Ray Patlán y luego ya como parte del equipo del Museo Nacional de Arte Mexicano ha curado dos exhibiciones.

Andrade Serment es originaria de La Barca, Jalisco, y estudió en la Universidad Dominicana en River Forest, Illinois. Luego tomó un curso sobre museos en Smith College y obtuvo una maestría en el Columbia College de Chicago.

En esta exhibicion ella compartió responsabilidades y crédito con su colega Elisa Soto Sánchez.

Sobre el trabajo que realiza una curadora en una exhibición, Andrade Serment comentó que “bueno, la palabra curar ha cambiado. Antes quería decir cuidar las colecciones de arte y ahora se entiende como una forma de narrar y contar una historia a través del arte”.

Los artistas cuya obra es parte de la exhibición ‘Tinta Ardiente’ en el Museo Nacional de Arte Mexicano son: Daniel Amora Mora, René Arceo, Atlan Arceo-Witzl, Nancy Ariza, Carlos Barberena, Iván Bautista, Liz Born, Paulina Camacho, Alejandra Carrillo, Edith Chávez, Natalia Cuevas, Nicolás de Jesús, Cirilo Esquivel, Juana Estrada Hernández, Sandra C. Fernández, Juan R. Fuentes, Eric J. García, Sarita García, Eric Gasca, Daniel González, Manuel Guerra, José L. Gutiérrez, Ester Hernández, Judithe Hernández, Celia Herrera Rodríguez, Salvador Jiménez-Flores, Kill Joy, Poli Marichal, Álvaro Daniel Márquez, Josué ‘Homie’ Martínez, Oscar Moya, Meli Marie Nava, Paloma Núñez-Regueiro, Pablo O’Higgins (1904-1983), Antonio Pazaran, Katia Pérez Fuentes, Yvette M. Pino, Gilda Posada, José Guadalupe Posada (1852-1913), Charlie Ramírez, Rebo, Sergio Sánchez Santamaría, Ricardo Xavier Serment, Bernard G. Silverstein (1905-1999), CHema Skandal!, Diana Solís, Shinzaburo Takeda, María Cristina Tavera, Misayo Tsutsui, Alex Velázquez Brightbill y Gabriel Villa.

Dato exacto

El Museo Nacional de Arte Mexicano se ubica en el 1852 W. 19th Street, Chicago, Illinois 60608. Como es ya costumbre, abre sus puertas de martes a domingo de 10 am a 5 pm. La entrada es gratuita.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al newsletter de La Raza y a nuestro canal de YouTube con el podcast ‘Voces abiertas’. Visita laraza.com/newsletter y youtube.com/larazachicago.