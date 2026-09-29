El Mariachi Herencia de México hace historia al tocar el himno de EEUU en el partido de los Chicago Bears

El Mariachi Herencia de México interpretó el himno nacional de Estados Unidos el lunes por la noche antes del partido entre los Chicago Bears y los Philadelphia Eagles en Soldier Field, llevando la tradición musical mexicana a un partido de la NFL transmitido a nivel nacional como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana del equipo.

El grupo de mariachi, con sede en Chicago, interpretó “The Star-Spangled Banner” frente a un estadio lleno como parte de la programación de los Bears para celebrar la Herencia Hispana. La presentación fue transmitida a nivel nacional por ESPN durante Monday Night Football.

Según el Mariachi Herencia de México, esta fue la primera vez que un grupo de mariachi interpretó el himno nacional en un partido de los Bears. El conjunto, nominado dos veces a los premios Grammy, es reconocido por llevar la música tradicional mexicana a nuevas audiencias en Chicago y más allá.

La presentación rápidamente llamó la atención en las redes sociales, donde los Bears y el Mariachi Herencia de México compartieron un video de la interpretación.

Muchas de las personas que comentaron en la publicación de Facebook elogiaron la presentación y su representación de la comunidad latina.

“¡Esto estuvo hermoso! ¡Qué orgullo para nuestra comunidad! ¡Felicidades!”, escribió Cecilia Hernández.

Doris Lilly Sullivan describió la interpretación como “hermosa” y comentó que le recordó otros tiempos, haciéndola disfrutar y respetar el himno como hacía tiempo no lo hacía.

“Irónicamente, esta versión del himno nacional me hace sentir patriota. Es increíble ver esta celebración de la diversidad y me encanta ver esta representación”, escribió Luka Braden.

Otro usuario destacó la presentación como una forma de celebrar el Mes de la Herencia Hispana: “Qué gran idea hacer esto posible en la televisión nacional. Los grupos de mariachi no reciben el reconocimiento que merecen, especialmente cuando interpretan el himno nacional en eventos deportivos. Fue una idea brillante”.

La presentación formó parte de la celebración “Vamos Bears” de los Bears por el Mes de la Herencia Hispana. El equipo incluyó durante el partido del lunes diferentes actividades y presentaciones enfocadas en la cultura latina.

Para el Mariachi Herencia de México, la participación representó otra plataforma de alto perfil para el grupo de Chicago, que fue fundado para preservar y promover la música mexicana y acercar el mariachi a nuevas generaciones.

Los Bears derrotaron a los Eagles por 27-7 el lunes por la noche.

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