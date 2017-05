Indignación por deportación de inmigrante a quien agente de metro le preguntó: “Eres indocumentado?”

A pesar que el agente fue despedido, este reportó al inmigrante que espera su deportación

Un inmigrante que fue interrogado en un tren en Mineápolis sobre su situación migratoria por un oficial de la agencia Metro Transit se halla bajo custodia de la Patrulla Fronteriza y espera su deportación, informó esta oficina de transporte.

En un comunicado emitido el sábado por el jefe de Metro Transit, John Harrington, se dio a conocer que el inmigrante cuestionado a bordo de un tren el pasado 14 de mayo, Ariel Vences-Lopez, se halla bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y ha sido “programado para una deportación”.

El incidente se hizo público luego de que un pasajero registró en video el momento en que un agente de Metro Transit que verificaba los billetes del viaje, y tras no obtener una respuesta satisfactoria sobre el ticket de parte del hispano, le preguntó si su situación migratoria era “legal”.

“¿Están ustedes autorizados a actuar como agentes de Inmigración?”, cuestionó al controlador el artista local Ricardo Levins Morales, que grababa la interacción.

“No, no necesariamente”, respondió el controlador, según se observa en el video que Morales colgó en Facebook días después.

La pasada semana, las autoridades de esta oficina de transporte hicieron público un comunicado en el que señalaron que se había iniciado una investigación interna a raíz del suceso.

Recalcaron además de que “no es la práctica de los agentes de Metro Transit preguntar sobre el estatus migratorio de nuestros pasajeros”.

La agencia confirmó este sábado que Vences-Lopez fue reportado a una dependencia policial local por no pagar la tarifa de transporte, pero no se hizo ninguna “referencia al estatus migratorio del pasajero”, tras lo cual no obstante fue derivado a la oficina local de ICE.

La oficina añadió asimismo que el agente que cuestionó la situación migratoria de Vences-Lopez “ya no es un empleado del Departamento de Policía de Metro Transit”.

“Estamos trabajando para restablecer la confianza que fue rota por este incidente aislado”, agregó la oficina.