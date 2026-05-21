Trump endurece controles bancarios y aumenta vigilancia sobre remesas de indocumentados

La administración de Donald Trump dio un nuevo paso en su estrategia migratoria al ordenar mayores controles sobre movimientos financieros vinculados con inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La medida, presentada mediante una orden ejecutiva firmada el 19 de mayo de 2026, busca reforzar la vigilancia sobre cuentas bancarias, transferencias internacionales y operaciones consideradas de “alto riesgo” por las autoridades federales.

Aunque el documento no prohíbe las remesas, sí abre la puerta a revisiones más estrictas para millones de personas que envían dinero a sus familias desde Estados Unidos hacia América Latina. La orden instruye al Departamento del Tesoro y a organismos financieros a fortalecer las reglas de identificación de clientes y monitorear con mayor atención ciertas transacciones.

Uno de los puntos centrales del documento es la relación que establece la Casa Blanca entre pequeñas transferencias internacionales y actividades del crimen organizado. Según el texto oficial, investigaciones financieras detectaron patrones vinculados con narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y operaciones asociadas con cárteles mexicanos dedicados al tráfico de fentanilo.

El documento también menciona supuestas redes chinas de lavado de dinero que habrían utilizado cuentas dentro del sistema financiero estadounidense para mover miles de millones de dólares relacionados con organizaciones criminales transnacionales.

“La política de mi Administración es restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense”, señala la orden ejecutiva firmada por Trump.

Más vigilancia sobre cuentas y transferencias

La nueva directriz pide a bancos y empresas financieras reforzar los procesos de verificación de identidad de sus clientes, especialmente cuando existan señales relacionadas con fraude o actividad ilícita. Además, el gobierno plantea revisar con mayor detalle el uso de cuentas abiertas con ITIN —el número fiscal utilizado por personas que no cuentan con Seguro Social— y las matrículas consulares extranjeras.

Especialistas en temas financieros advierten que esto podría traducirse en procesos más lentos para enviar remesas, solicitudes adicionales de documentos o incluso restricciones internas aplicadas por bancos y remesadoras para evitar problemas regulatorios.

La orden también contempla que las instituciones financieras puedan solicitar información sobre estatus migratorio o autorización de empleo cuando consideren que existen riesgos relevantes relacionados con fraude financiero o evasión fiscal.

Crece preocupación entre comunidades migrantes

Organizaciones defensoras de inmigrantes han mostrado preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en familias trabajadoras que dependen de las remesas para sobrevivir. Activistas recuerdan que millones de inmigrantes pagan impuestos mediante ITIN y forman parte esencial de sectores como agricultura, construcción y servicios.

México aparece entre los países que podrían resentir cualquier cambio en el flujo de remesas, ya que estos envíos representan una fuente clave de ingresos para millones de hogares.

Además, expertos temen que un exceso de controles termine empujando a muchas personas fuera del sistema bancario formal, aumentando el uso de métodos informales para mover dinero.

La orden aún deberá pasar por distintos procesos regulatorios antes de entrar plenamente en vigor. Sin embargo, el mensaje político ya generó inquietud entre comunidades migrantes.

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