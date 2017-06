Cristiano Ronaldo confesó lo impensable: que disfruta ver jugar a Messi

El delantero portugués aseguró que el Real Madrid es favorito ante la Juventus e hizo una declaración impensable hace unos años

Para Cristiano Ronaldo, el Real Madrid es el favorito para ganar la Champions League 2016-17. “Siempre somos favoritos, el Real Madrid siempre es favorito. Si piensas que eres el mejor, no quiere decir que no tengas humildad“, explicó el luso en entrevista con Jugones de la Sexta.”Ser favoritos sí, pero no quiere decir que vamos a ganar. Vamos a intentar ser mejor que ellos en dentro del campo, tenemos que demostrarlo”.

El portugués reconoció que le pesa cuando es el blanco de las rechiflas en casa, en el Estadio Santiago Bernabéu.”Tengo mucha paciencia. No me gusta. No puedo decir que es normal, no me gusta. Ser silbado en mi propio estadio no me gusta“, apuntó. “Una persona que da el 100 por ciento cuando las cosas no salen y te silban, necesitas el apoyo extra de fuera y a veces no lo tenemos. En Manchester no me pasó nunca. La mentalidad es diferente”.

CR7 aceptó que no deja de pensar en Inglaterra, donde vivió al militar en el Manchester United.“Estoy encantado con España, me encanta. Pero también echo de menos Manchester, está en mi memoria”, agregó.

Ronaldo aseguró que la pasa bien cuando ve jugar al argentino Lionel Messi, pese a los rumores de que existe una mala relación entre los siempre candidatos al Balón de Oro. “Claro que me gusta, me gusta ver a todos los buenos futbolistas y él es uno de ellos, es un crack. Disfruto mucho viéndole jugar”, dijo en entrevista con Fox Sports Argentina.

“No soy amigo de Messi, pero somos compañeros. Hemos compartido muchos momentos en los premios en los últimos 10 años y tengo una relación muy buena con él”.