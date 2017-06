Marjorie de Sousa publica conversación con Julián Gil que desata nuevo escándalo

Mira qué se dicen y las pruebas que el actor nos hizo llegar

Tal como te contamos, Matías Gil de Sousa, hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil, tuvo una emergencia médica en la madrugada del viernes cuando, producto del reflujo que padece, se quedó sin poder respirar por unos segundos. La propia actriz, a través de un comunicado lo confirmó y además aseguró que le informó al actor y empresario de lo que estaba sucediendo.

Julián, quien se encuentra del gira con su línea Carson Life, estaba en New York. Aunque no hizo declaraciones al respecto, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que a muchos les hizo sospechar que en realidad no había sido informado de lo que estaba sucediendo con la salude del bebé.

Comunicado de prensa 🙏🏼 Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 2:06 PDT

Este lunes cerca del mediodía, Marjorie publicó una foto de la pantalla de su teléfono con la conversación que habría sostenido con Julián Gil la madrugada del episodio médico de Matías, y la de la mañana siguiente al hecho. Escribiendo lo siguiente:

“Penosamente y derivado de los recientes acontecimientos que ponen en credibilidad mi testimonio y el de mi equipo, aquí está textual la conversación que sostuve con el papá de Matias #JulianGil el pasado viernes cuando se presentó una emergencia médica.

Independientemente de cualquier situación legal o personal, por supuesto que él siempre tiene que estar enterado de lo que ocurra con nuestro hijo, justo como lo esperaría yo si él se encontrara en la misma situación, es una pena seguir llegando a estos detalles tan personales que afectan tanto, pero tampoco es justo asumir la situación como tal solo por que obedece a sus intereses mediáticos. Gracias por su comprensión”.

Según lo que deja ver esta conversación, que habrían mantenido Marjorie y Julián, este último habría tardado casi 4 horas en contestar, y cuando al día siguiente, Gil le pregunta por la salud del niño, ella le dijo que se lo contaba en la visita a la corte, a lo que él solo le habría respondido: “listo”.

Recordemos que la segunda visita de Julián Gil a su hijo Matías estaba programada para el viernes 2 de junio en la Corte de México. Sin embargo, él se encontraba en New York promocionando sus productos, y en entrevista con nosotros días antes, el propio actor nos confirmó que había solicitado un cambio de fecha:

“Ya mis abogados pidieron una nueva audiencia, porque, obviamente, antes de ellos pudieran determinar la visita de los viernes. Yo ya tenía esto coordinado hace 2 o 3 meses, entonces en ese sentido pues lo que está haciendo el abogado es pidiendo fechas en las que yo sí pueda verlo y tenga la flexibilidad, porque así como puso él de que todos los viernes de 11 a 12, la verdad que se me hace imposible porque son tiempos que ya estaban asignados y compromisos que conllevan un proceso muy complicado porque son las farmacias. Lo importante es que sí lo voy a poder ver, aunque sea una hora, y que se me van a acomodar las fechas”.

Como prueba, Julián Gil nos hizo llegar los documentos que su abogado presentó ante la corte, con fecha del 30 de mayo, avisando que no podría presentarse por compromisos laborales. En el escrito pide como nueva fecha poder ver a su hijo el 7 de junio, y solicita un permiso extra: poder estar acompañado de su hermana Patricia Beltrán y su hija Nicole.

Pese a esto, Marjorie se presentó en la corte con su abogado y el pequeño Matías para cumplir con su parte del acuerdo. Recordemos que este próximo 9 de junio comienza el juicio por la manutención y patria potestad del niño.