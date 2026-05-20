146,635 menores de edad que son ciudadanos de EEUU tienen al menos un padre que fue detenido por ICE

Desde el 20 de enero de 2025, cuando comenzó la segunda administración de Donald Trump, al presente, se estima que 146,635 menores de edad ciudadanos estadounidenses han experimentado la detención de al menos uno de sus padres por razones de inmigración, revelo un estudio del Brookings Institution.

El estudio fue dado a conocer este lunes 18 de mayo de 2026.

El Brookings Institution, uno de los más destacados centros de pensamiento de Estados Unidos, añadió que cuando menos 22,000 de esos menores sufrieron la detención por agentes de inmigración de todos los progenitores con los que vivían.

Otro dato que resalta a la vista de este estudio es que la mayoría de los niños ciudadanos con un padre bajo detención de las autoridades migratorias son de origen mexicano. De hecho, un 54%de esos menores ciudadanos tienen a un padre mexicano detenido y muchas veces ya deportado.

Los niños con padres de Guatemala y de Honduras representan el otro segmento más grande con un poco más de 35%, informo el estudio del Brookings Institution.

Otro dato que resalta de este estudio es que la ciudad de Washington DC y el estado de Texas tienen la más alta proporción de niños latinos que son ciudadanos de este país y que tienen a un padre bajo custodia de ICE o ya en un proceso de deportación.

Los menores con padres detenidos por ICE, por edad, los calculó el Brookings Institution así:

El 36% de los menores separados tienen menos de 6 años.

El 36.1% de los menores con un padre detenido tienen de 6 a 12 años.

El 27.4% de los menores con un padre detenido tienen de 13 a 17 años.

Baltazar Enríquez, el presidente del Concilio Comunitario de La Villita, calificó el número de niños separados de cuando menos uno de sus padres como una aberración y un problema de salud mental para los niños afectados.

“Es la razón por la cual nosotros estamos abogando por la salud mental y física de los niños afectados”, dijo Enríquez.

Enríquez señaló que los menores de edad pueden permanecer traumatizados de por vida sin la debida atención.

Este líder dijo que las Escuelas Públicas de Chicago tienen la responsabilidad de desarrollar estrategias y un plan de consejería para los niños que tienen a uno o a los dos padres detenidos.

Enríquez dijo que en el Concilio Comunitario de La Villita han querido dialogar con miembros de la Junta de Educación sobre el tema de la separación de los niños latinos ciudadanos de este país y su ‘trauma de ser separados’ de sus padres por la administración actual.

Pero, dijo Enríquez, los nuevos miembros hispanos de la Junta de Educación no le han dado a este tema la debida atención.

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