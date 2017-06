Mike Tyson se confiesa: “El éxito es como una corona de espinas”

Tyson en números

50 victorias 6 derrotas

44 victorias por nocaut.

22 nocauts en el primer asalto.

20 edad que lo convirtió en el campeón más joven de la historia de peso pesado.

“Esa es la pregunta de los US$25 millones. ¿Cómo quedé enganchado de un viejo blanco italiano? ¿Qué fue lo que me dijo para hacerme creer que mi otra vida se había acabado y dedicarme al mundo del boxeo? Me hizo adorar a los luchadores”, confiesa Tyson.

“Llegué sin autoestima y me convirtió en un megalómano”, reconoció, agregando que “él te reafirmaba que tu eras el más grande boxeador del mundo y que ningún hombre te podía vencer”.

Tyson reconoció que la época después de la muerte de D’Amato, que coincidió con su rápido ascenso hasta el título mundial, fue una “período oscuro”.

“Todo el mundo trataba de llegar a mi por sus propias razones, simplemente estaba perdido sin él“, recordó la importancia en su vida de D’Amato, a quien le llevó champaña a su tumba para celebrar el título conseguido sobre Berbick.

“Sería un vagabundo, imagina lo que sería sino hubiera conocido a esa persona. No creo que estuviera en una buen situación. Estoy tan contento de haber conocido a eso caballero. Era una buena persona”, cuenta.

“Como ser presidente de Estados Unidos”

Sin D’Amato y consumido por la fama y el éxito, Tyson comenzó a perder el rumbo de su vida y de su carrera.

Sirvió tres años de prisión de una sentencia de seis años en 1992 por violar a una adolescente que participaba en un concurso de belleza, arrancó una parte de la oreja de Evander Holyfield de un mordisco en una pelea en 1997 y se declaró en bancarrota en 2002.

De allí su consejo a Joshua, quien también tuvo problemas con la policía al ser capturado con drogas con la intención de suministrarla.

“Tiene el potencial de hacer muchas cosas”, dijo Tyson sobre el pugilista británico, de quien destacó su carácter en su victoria frente a Wladimir Klitshko en mayo luego de que el ucraniano lo hubiera enviado a la lona por primera vez en su carrera.

“El campeonato de peso pesado enloquece a la gente, ¿lo sabes? Es como una corona de espinas. Todo el mundo te quiere utilizar para algo. Es como ser presidente de Estados Unidos”, comparó.

“Joshua no puede perder la cabeza. Tiene que concentrarse en pelear. Cuando comienzas a enfocarte en el dinero, las chicas o cualquier otra cosa, es cuando uno se cae. Ni religión, nada, eso lo puedes hacer cuando la pelea se termina. Veamos si él puede manejar esas cosas”.

“Es su momento, aunque me puedo equivocar. No soy un sabelotodo del boxeo pero me impresionó contra Klitschko”, admitió.

Cebo comercial

Ya han pasado casi 12 años desde que Tyson puso fin a su carrera con 50 victorias y seis derrotas.

Sabe que la irrupción de Joshua ha vuelto algo de prestigio a su categoría, más allá que la pelea más esperada del año sea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin.

Eso con el permiso de lo que pueda pasar entre Conor McGregor y Floyd Mayweather.

“Conor es una personalidad”, comentó Tyson.

“Es muy raro tener una personalidad como esa. Floyd no la tiene”.

“No creo que vaya a pasar“, dijo sin embargo de la posible pelea. “Si es en boxeo Conor no tiene ninguna oportunidad. Él lo haría en UFC, pero si es un enfrentamiento de boxeo no será una pelea”.

Incluso Mike Tyson, sin embargo, reconoce el atractivo de lo que considera un cebo comercial, admitiendo que si se llega a concretar no se la perdería por nada.

“Tiene el físico y lanza golpes muy duros. Pero hay mucha presión sobre él”.