Primer Honda Civic Type-R para Estados Unidos a la venta en subasta

El Primer Honda Type-R para Estados Unidos será puesto a la venta en subasta Online a partir del 7 de junio, a la venta en subasta, como parte de una iniciativa a beneficio de la Fundación Pediátrica de Tumores Cerebrales, anunció Honda.

La 10ma. generación del Civic Type-R saldrá a la venta en Estados Unidos a fines de la primavera, con un precio base (Manufacturer´s Suggested Retail Price, MSRP) en el rango de los $35,000. Se trata del Honda con la insignia de Type R con el motor turbocargado de 2.0 litros que genera 306 caballos de fuerza, carrocería y chasis considerablemente mejorados, y otros componentes de rendimiento probados y afinados en Nürburgring, listos para la pista.

“El Honda Civic Type-R ha sido la fruta prohibida para los entusiastas de Estados Unidos por mucho tiempo, así que pensamos que era buena idea ofrecer la oportunidad al primer dueño de disfrutar el auto y beneficiar a una de las obras de caridad más importantes en la lucha para encontrar la cura a los tumores cerebrales entre los niños” dijo Jeff Conrad, Senior Vice Presidente de la División de Autos de American Honda Motor Co., Inc.

El nuevo récord Honda Civic Type R 2017 en el Nürburgring, como el auto de producción en serie con tracción delantera (FWD) más rápido del mundo, quedó registrado justo a tiempo para su debut en Estados Unidos este verano.

El 3 de abril 2017, un Honda Civic Type R le dio la vuelta al legendario circuito alemán de Nordschleife (el circuito norte) de 12.9 millas en un tiempo de 7 minutos 43.80 segundos, casi 7 segundos menos en comparación con el Type R de la generación anterior (mercado europeo), y más de 3 segundos más rápido que el anterior récord de autos con FWD.

El nuevo récord fue logrado gracias a múltiples factores, incluyendo su motor VTEC TURBO de 2.0 litros de alto rendimiento, con una potencia máxima de 306 caballos y 295 libras-pie de torsión.

La primera unidad del Honda Civic Type-R con el número de identificación (VIN. 00001) se venderá a través de la subasta, Bring a Trailer. Para participar en la subasta los interesados pueden visitar la página de la Fundación http://bringatrailer.com/listing/2017-honda-civic-type-r-for-charity/ . La subasta cerrará el 15 de junio.

El Honda Civic Type R 2017 será fabricado por Honda of the U.K. Manufacturing en Swindon, Inglaterra, y su motor turbocargador de 2.0 litros por Honda of America Mfg. en su planta de motores de Anna, Ohio, usando partes de producción nacional e internacional.