Veteranos contra la guerra exigen ‘dar de comer al pueblo, no a la maquinaria bélica’

Con el presupuesto de defensa llegando a $1 billón ($1 trillion) con posibles aumentos en el futuro, grupos de veteranos contra la guerra llevan a cabo una ceremonia el 11 de noviembre, justo en el Día de los veteranos.

Dicha ceremonia, con una marcha al final, está planeada para el miércoles 11 de noviembre a las 11 am en el Vietnam Veterans Memorial, en 24 E. Wacker Drive, en el centro de la ciudad de Chicago.

El evento está siendo auspiciado por About Face: Veterans Against the War y el grupo Veterans for Peace.

El 11 de noviembre, día que en 1918 tuvo lugar el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, es recordado en Estados Unidos como el Día de los Veteranos.

Un informe de prensa de los grupos que convocan la manifestación dice que su ceremonia viene justo después de que esta pasada elección los votantes repudiaron la “impopular guerra” contra Irán combinada con inflación y recortes que afectan a los veteranos de las diferentes ramas de las fuerzas armadas de este pais. Ademas, agregan, esta guerra afecta a la gente trabajadora.

“Uno no puede subsidiar a la guerra con Irán y la guerra de Israel contra el pueblo de Palestina y al mismo tiempo proveer servicios básicos que la gente de la clase trabajadora merece…”, dijo Alex Fosse, del grupo About Face.

“No solo son malas matemáticas, es también moralmente erróneo”, precisó Fosse.

“Nosotros los veteranos estamos alzando la voz, haciendo un llamado a poner un fin a la guerra contra Irán, desinvertir en la maquinaria de guerra y mejor invertir en nuestras comunidades”, dijo John Cerrone, del grupo About Face.

“Los hospitales de veteranos han sufrido recortes año tras año, estresando a los trabajadores de la salud que cuidan de los veteranos”, dijo Cerrone. “Agregando insulto a otra herida, como dicen, hay recortes al programa SNAP y Medicaid, fuertemente dañando a nuestros hermanos y hermanas civiles y sus familias”, agregó.

Kaya Harris, de About Face: Veterans Against the War, será la maestra de ceremonias y los oradores serán Jordan Esparza-Kelley de CAIR-Chicago, Tina Godhino de National Nurses United, Stefanie Macías de About Face: Veterans Against the War, Meg Miner de Vietnam Veterans Against the War, Amy Potter del sindicato AFGE Local 789 y una oradora del sindicato SEIU Healthcare Illinois e Indiana.

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